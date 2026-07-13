Mike Verweij estime que les chances de voir l’Ajax recruter Azzedine Ounahi sont très faibles. Il l’a affirmé lundi dans le podcast « Kick-off » du journal De Telegraaf.

Le week-end dernier, l’expert des transferts Fabrizio Romano a indiqué sur X que l’Ajax négociait l’arrivée du milieu de terrain de 26 ans. Ounahi, qui a représenté le Maroc au Mondial, est sous contrat avec Gérone jusqu’en juin 2030.

Il dispose d’une clause libératoire de 25 millions d’euros, que l’Ajax cherche à négocier à la baisse. L’entraîneur Míchel, qui l’a dirigé jusqu’à la saison dernière, est séduit par le joueur.

Selon Verweij, l’arrivée d’Ounahi à l’Ajax n’est toutefois « pas une option réaliste ». « C’est tout de même un joueur qu’ils trouvent très intéressant. Et si Gérone baissait considérablement son prix… », a déclaré le journaliste.

« Certes, il a brillé lors des deux dernières Coupes du monde, mais son niveau de performance entre ces deux compétitions n’a pas été à la hauteur. Je serais donc très surpris que le club accepte de payer un montant aussi élevé pour un joueur dont la valeur marchande est bien inférieure. »

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève à dix millions d’euros, mais l’Ajax devrait sans doute payer davantage pour s’offrir le milieu de terrain marocain.

Le joueur, qui compte 55 sélections avec le Maroc, a été relégué de la Liga la saison dernière avec Gérone. C’est notamment pour cette raison qu’il est très probable qu’il quitte le club espagnol cet été.