Mike Verweij a une grande nouvelle : « Je me suis renseigné auprès de l'Ajax et... »

D'après les informations de Mike Verweij, l'entraîneur principal de Gérone, Míchel, ne serait pas encore vraiment dans le viseur de l'Ajax. Le journaliste spécialisé dans les transferts Matteo Moretto affirmait pourtant jeudi que le club d'Amsterdam était « en négociation » avec l'Espagnol.

C'est ce que raconte le spécialiste du club pour De Telegraaf dans un épisode de la série de podcasts Kick-Off. « Je me suis renseigné auprès de l'Ajax... », commence Verweij. Jordi Cruijff semble avoir une stratégie claire.

« Écoutez : Jordi Cruijff a deux ou trois entraîneurs néerlandais qu’il juge assez bons pour l’Ajax. Il s’agit d’Arne Slot, Peter Bosz et Erik ten Hag. Tous les trois sont actuellement hors de portée. Il se tourne donc vers l’étranger. »

Cruijff va probablement faire appel à son vaste réseau espagnol. « Il est logique qu’il se tourne alors vers l’Espagne. Mais certaines personnes m’assurent qu’aucun entraîneur n’a encore été contacté », précise Verweij.

« D'ailleurs, Jordi Cruijff n'a pas du tout besoin de le faire », poursuit le journaliste du quotidien matinal basé à Amsterdam. « Il les connaît tous personnellement, il sait de quoi ils sont capables. »

« Mais il est clair que Míchel est l’un des principaux candidats, parmi deux, trois ou quatre autres entraîneurs espagnols », confirme toutefois Verweij. Il n’est toutefois pas question de négociations pour l’instant.