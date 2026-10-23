Mike Maignan présente ses excuses du fond du cœur aux supporters de l’AC Milan après son expulsion contre Bournemouth

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Le gardien de l’AC Milan, Mike Maignan, s’est exprimé sur l’incident controversé qui lui a valu d’être expulsé lors du récent déplacement européen du club à Bournemouth. L’international français a exprimé de profonds regrets après ce carton rouge, reconnaissant que son comportement n’était pas à la hauteur des exigences qu’il s’impose en tant que leader.

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Maignan exprime ses regrets après son expulsion

Au lendemain d’une soirée européenne décevante sur la côte anglaise, le numéro un du Milan prend le temps de réfléchir. Maignan s’est retrouvé au centre de la polémique après avoir été expulsé dès la 27e minute du match contre Bournemouth. Le gardien a reçu un carton rouge direct à la suite d’une altercation physique au cours de laquelle il a posé une main sur le visage d’un adversaire. Cette décision a contraint le géant italien à disputer la grande majorité de la rencontre à dix.

Après une soirée difficile pour l’équipe, le portier de 31 ans s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour expliquer son geste et présenter ses excuses aux supporters du Milan. « Mon geste n’était pas intentionnel. Comme tous les gardiens et comme à chaque match, je voulais me faire de la place dans ma surface. Malheureusement, j’ai donné un mauvais exemple, surtout aux jeunes spectateurs qui nous regardaient », a écrit Maignan sur son compte officiel, dans des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport.

Le capitaine défend sa réputation

Getty Images

Au-delà de ses excuses immédiates pour la faute, Maignan tenait aussi à défendre sa réputation au sein du club. L’ancien Lillois est devenu un leader essentiel du Milan depuis son arrivée à San Siro. Il a tenu à souligner que ses relations avec l’encadrement et ses coéquipiers restaient solides, malgré cette erreur de jugement passagère qui leur a coûté cher face à leurs adversaires anglais.

« Le club, le staff et mes coéquipiers savent quel genre de personne et de capitaine je suis. Ils connaissent mes intentions et je ne voulais pas les abandonner. Pour le reste, nous sommes habitués aux interprétations de certaines personnes et de certains médias », a ajouté le gardien.

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Furieux, Maignan se précipite dans le bus de l’équipe

Après le coup de sifflet final, l’atmosphère aurait été glaciale, Maignan semblant visiblement ébranlé par les événements de la soirée. Le gardien était tellement frustré par la décision et la prestation de son équipe qu’il a été l’un des premiers à quitter les installations du stade. Ce départ rapide témoigne du poids émotionnel de la défaite pour l’un des cadres les plus influents de l’effectif.

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Après son carton rouge, le gardien quitte rapidement le vestiaire pour attendre ses coéquipiers dans le bus de l’équipe, signe de sa profonde déception. Un tel geste indique souvent qu’un joueur peine à digérer une erreur très médiatisée ou ce qu’il considère comme une injustice.

Amorim face à des dilemmes dans ses choix offensifs

Getty Images

Si l’attention reste portée sur les problèmes disciplinaires de Maignan, le Milan doit aussi composer avec d’importantes inquiétudes concernant l’état de forme de ses joueurs avant son prochain match de Serie A. L’équipe prépare un déplacement à Udine, où Ruben Amorim devra trouver des solutions pour une attaque qui a manqué de tranchant lors de la défaite européenne. Le dispositif tactique du week-end pourrait être très différent selon la disponibilité de joueurs clés qui n’ont pas fait le voyage en Angleterre.

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Le possible retour de Goncalo Ramos, qui a repris l’entraînement collectif après une alerte au mollet, constitue une bonne nouvelle pour le Milan. L’attaquant portugais est en grande forme ces derniers temps, ayant marqué contre Salzbourg et l’Atalanta. Sa présence allégerait la pression sur le jeune Francesco Camarda, qui a récemment peiné à peser sur le jeu lorsqu’il a été appelé en équipe première.