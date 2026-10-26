Le Paris Saint-Germain a pris la tête de la Ligue 1 lundi soir. Grâce à un but et une passe décisive de Mika Godts, les Parisiens ont battu l’Olympique Lyonnais 2-0.

Ces dernières années, le PSG a largement dominé le championnat de France, mais la tâche s’avère plus difficile cette saison. Avant cette rencontre, l’équipe de Luis Enrique n’occupait ainsi que la cinquième place.

Godts a dû se contenter d’une place sur le banc du PSG. À Lyon, quatrième au coup d’envoi, un ancien visage de la VriendenLoterij Eredivisie était également remplaçant : Ruben Kluivert.

En première période, les Parisiens ont été les meilleurs et se sont procuré plusieurs occasions d’ouvrir le score. Mais Dominik Greif, le gardien lyonnais, a maintenu son équipe dans le match.

Un quart d’heure après la pause, Godts est entré en jeu pour le PSG. Les perspectives de temps de jeu du Belge se sont accrues depuis que son concurrent direct, Khvicha Kvaratskhelia, s’est déchiré le ligament croisé la semaine dernière en Ligue des champions contre le FC Barcelone.

Peu après son entrée en jeu, Godts s’est montré décisif. Le Belge de 21 ans a remis le ballon en retrait à Senny Mayulu, qui a marqué au premier poteau : 1-0. Il s’agissait de la deuxième passe décisive de Godts sous le maillot du PSG.

Peu avant la fin, il a lui-même fixé le score à 2-0 en inscrivant son premier but pour le PSG. Sur une contre-attaque, Godts a frappé depuis l’entrée de la surface de réparation et le ballon est entré après avoir touché l’intérieur du poteau. Grâce à cette victoire, le PSG prend la tête de la Ligue 1. Lyon recule à la cinquième place.