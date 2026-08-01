Mika Godts a trouvé un accord personnel avec le Paris Saint-Germain, rapporte De Telegraaf. Les Parisiens doivent désormais encore s’entendre avec l’Ajax, qui voudrait, selon les informations, quelque soixante millions d’euros.

Si l’Ajax et le PSG parviennent à un accord, Godts signera un contrat jusqu’à mi-2031 ou 2032 à Paris. « Là-dessus, on va s’entendre », a fait savoir son agent Niels De Jonck.

« Mika a reçu une indication salariale et il y a un accord de principe. Le PSG a fait savoir qu’il voulait absolument Mika. Et Mika veut aller à Paris, mais cela me semble logique quand on peut passer de l’Eredivisie au double vainqueur de la Ligue des champions. »

« Sa femme et lui se plaisent énormément à Amsterdam et Mika voulait encore gagner des titres avec l’Ajax. Mais quand une telle opportunité se présente, tout change. »

Jordi Cruijff ne veut en réalité pas laisser partir Godts, mais sait aussi qu’à partir de certains montants, il est impossible de dire “non”. Le directeur technique veut donc obtenir le maximum. « Chacun défend ses intérêts », sait De Jonck.

« C’est normal. Je suis confiant quant au fait que les clubs trouveront un accord sur le montant du transfert », a ajouté l’agent. Godts (21 ans) s’est surtout imposé la saison dernière comme un joueur déterminant de l’Ajax, où il est actuellement sous contrat jusqu’à mi-2029.



