Le Paris Saint-Germain a entamé les premiers échanges concernant l’arrivée de Mika Godts, rapporte Fabrizio Romano ce vendredi soir. Le PSG considère l’ailier belge comme un renfort de poids, mais devra mettre la main à la poche : l’Ajax réclame en effet une somme colossale pour son joueur créatif.

Les Parisiens voient en l’ailier belge un renfort supplémentaire aux côtés de Maghnes Akliouche, dont le transfert est presque bouclé. L’Ajax souhaitait conserver l’attaquant de 21 ans, mais est désormais au courant de l’approche du PSG.

Le double vainqueur de la Ligue des champions dispose déjà de plusieurs options sur le flanc gauche avec Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola. Il semble toutefois de plus en plus probable que ce dernier quitte la capitale française. Barcola refuserait de prolonger son contrat et est annoncé dans le viseur de Liverpool.

Maintenant que le PSG s’est manifesté, il existe une possibilité que l’Ajax perde finalement Godts cet été. Selon Tim van Duijn de Voetbal International, le club amstellodamois est bien au courant de cet intérêt, qui dure depuis un certain temps. L’Ajax ne veut toutefois pas laisser partir le Belge si facilement et réclame une somme colossale.

Dans une interview accordée à Ziggo Sport cette semaine, Godts avait pourtant indiqué qu’il souhaitait rester à l’Ajax cet été. « J’espère simplement jouer le titre la saison prochaine. Je sens que nous en sommes capables en tant qu’équipe », a-t-il déclaré.

L’intervieweur Sam van Royen a ensuite fait remarquer que le marché des transferts restait ouvert pendant encore plus d’un mois et demi, et qu’un « club intéressant » pouvait encore se manifester.

« Il faudra alors voir cela. Pour l’instant, il n’y a rien, il ne se passe rien et je suis très, très heureux dans cette ArenA », a conclu le virevoltant attaquant, encore sous contrat pour trois ans à Amsterdam.