Mika Godts a trouvé un accord personnel avec le Paris Saint-Germain, rapporte De Telegraaf. Les Parisiens doivent désormais encore parvenir à s’entendre avec l’Ajax, qui réclamerait environ 60 millions d’euros.

Si l’Ajax et le PSG parviennent à un accord, Godts signera un contrat jusqu’à mi-2031 ou 2032 au Parc des Princes. « Là-dessus, nous trouverons un accord », a fait savoir l’agent Niels De Jonck.

« Mika a reçu une indication salariale et il est d’accord sur les grandes lignes. Le PSG a fait savoir qu’il voulait absolument Mika. Et Mika veut aller à Paris, mais cela me semble logique quand on peut passer de l’Eredivisie au double vainqueur de la Ligue des champions. »

« Sa femme et lui se plaisent énormément à Amsterdam et Mika voulait encore remporter des trophées avec l’Ajax. Mais quand une telle opportunité se présente, tout change. »

Jordi Cruijff ne veut en réalité pas laisser partir Godts, mais il sait aussi qu’à partir de certains montants, il est impossible de dire “non”. Le directeur technique veut donc en tirer le maximum. « Chacun défend ses intérêts », sait De Jonck.

« C’est normal. Je suis confiant quant au fait que les clubs parviendront à s’entendre sur l’indemnité de transfert », a ajouté l’agent dans des propos accordés à De Telegraaf. Godts (21 ans) s’est surtout imposé la saison dernière comme un joueur déterminant de l’Ajax, où il est actuellement sous contrat jusqu’à mi-2029.

Godts a rejoint l’Ajax au début de l’année 2024 en provenance du KRC Genk, le club néerlandais versant un million d’euros à la Belgique. L’ailier gauche est rapidement devenu un élément important, puis finalement la star de l’équipe. En 113 matches avec le club, il a inscrit 25 buts et délivré 27 passes décisives.

Godts est également devenu international belge à la Johan Cruijff ArenA, même s’il a été laissé en dehors de la sélection pour la Coupe du monde par le sélectionneur désormais parti, Rudi García. Malgré cela, Godts semble se préparer à un transfert XXL. Le montant exact que le PSG est prêt à débourser pour Godts reste pour l’instant inconnu.