Mika Godts a été sévèrement critiqué : « Il faut qu’on le remette à sa place à l’Ajax ! »

Dimanche soir, sur le plateau de « Studio Voetbal », Wim Kieft a pointé du doigt le positionnement de Mika Godts lors de la rencontre entre l’Ajax et le FC Utrecht (1-2). Selon l’ancien avant-centre, le jeune Ajacide s’est trop souvent éloigné de sa zone de jeu.

Dimanche après-midi, tout a mal tourné pour l’Ajax dans son propre stade, le Johan Cruijff ArenA. Les Amstellodamois ont concédé l’ouverture du score à la 80^e minute, avant de revenir dans la partie deux minutes plus tard grâce à Wout Weghorst.

Après une occasion manquée par Rayane Bounida qui aurait pu faire 2-1, la victoire est tombée dans les derniers instants à l’autre bout du terrain : Mike van der Hoorn a concrétisé de la tête sur corner.

Après la rencontre, Kieft a critiqué la performance de Godts, pourtant souvent brillant sous le maillot ajacide : « Il était partout, sauf à son poste, là où il a fait ses preuves, c’est-à-dire sur le côté gauche », a déclaré l’ancien international néerlandais.

« Si c’était une idée de l’entraîneur, c’était une très mauvaise idée. Ou alors c’était une idée de Godts lui-même, parce que ça marche bien ces derniers temps. Dans ce cas, quelqu’un doit le corriger, mais l’Ajax n’a personne dans son effectif pour le faire », poursuit-il.

« Soit il manque de discipline pour tenir son côté, soit l’entraîneur s’est trompé. C’est un bon joueur, bien meilleur que le reste de l’effectif d’Ajax et même de Feyenoord, mais il est difficile de prédire son niveau à l’étranger », conclut Kieft.