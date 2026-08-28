Le Paris Saint-Germain a, comme la semaine dernière contre le Stade Rennais (2-2), en partie comblé un retard de 2-0 dans les tout derniers instants. Les Parisiens se dirigeaient tout droit vers une défaite sur la pelouse du LOSC Lille, mais grâce à des buts inscrits dans le temps additionnel par Vitinha et Marquinhos, ils ont finalement arraché un point. Mika Godts a délivré la passe décisive sur le but qui a réduit l’écart et la pré-passe sur le 2-2.

Du côté du PSG, l’entraîneur Luis Enrique n’avait pas encore offert de place dans le onze de départ à Godts, qui avait débuté contre Rennes en sortant du banc. En revanche, les autres recrues Maghnes Akliouche et Ferran Torres étaient titulaires.

Le PSG a mal commencé la saison en concédant ce nul contre Rennes, mais aussi en perdant le Trophée des champions face au RC Lens. Les choses ont encore empiré lorsque Lille a ouvert le score à la 21e minute.

Désormais âgé de 39 ans, Olivier Giroud a joué un rôle crucial sur le but d’ouverture de Lille grâce à sa passe en profondeur astucieuse pour Håkon Haraldsson. L’Islandais a décoché une frappe dévastatrice depuis l’entrée de la surface : 1-0.

Giroud a également été à l’origine du but suivant à cinq minutes de la fin. D’un ballon en profondeur, il a lancé Dilane Bakwa, qui s’est créé l’espace pour frapper avant d’enrouler magnifiquement du gauche : 2-0.

Le PSG allait pourtant encore prendre un point dans cette rencontre. Godts, entré en jeu à la 63e minute, a glissé le ballon à Vitinha. Le milieu portugais a tenté sa chance depuis l’entrée de la surface et a enroulé magnifiquement, à la manière de Bakwa : 2-1.

Il restait ensuite encore du temps pour l’égalisation, et elle est bien arrivée, à la consternation de Lille. Godts a décalé Vitinha sur le côté, qui a centré vers le second poteau. Marquinhos y a placé une tête imparable : 2-2.