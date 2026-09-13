Sven Mijnans a permis au PSV de dominer son ancien club, le Sparta Rotterdam, dimanche soir grâce à un triplé. Les Eindhovenois se sont retrouvés menés de manière surprenante au Philips Stadion après une énorme bourde du gardien Matej Kovár, mais ils ont totalement renversé le match grâce à Mijnans et Kodai Sano : 4-1. Le PSV reprend ainsi la tête de l’Eredivisie VriendenLoterij.

Peter Bosz avait surpris en laissant Ivan Perisic, Ruben van Bommel et Ricardo Pepi sur le banc, et a vu son équipe se montrer dangereuse très tôt. Au bout de trois minutes, Guus Til a manqué de peu une reprise au second poteau sur un centre en retrait de Paul Wanner.

Mais après un quart d’heure, tout a mal tourné pour le PSV. Bas Kuipers a lancé Milan Zonneveld en profondeur d’un long ballon, avant que le gardien Matej Kovar ne manque complètement le ballon hors de sa surface, permettant ainsi à l’attaquant du Sparta de pousser facilement le 0-1 dans le but vide.

Le PSV n’a pas mis longtemps à se remettre de ce coup dur. Sven Mijnans a d’abord vu une frappe lointaine contrée, mais il a finalement égalisé de la tête à la 23e minute sur un centre d’Esmir Bajraktarevic.

Six minutes avant la pause, le PSV a totalement pris le match à son compte. Bajraktarevic a remis le ballon à Kodai Sano, qui a déclenché une frappe d’environ vingt mètres et a permis aux siens de mener 2-1 avec l’aide du gardien Michael Brouwer.

Après la pause, le Sparta a continué à croire à un résultat et s’est procuré plusieurs excellentes occasions d’égaliser. Kovar s’est rattrapé de son erreur précédente en empêchant Zonneveld de marquer, tandis que Mitchell van Bergen a ensuite tiré à quelques centimètres du cadre.

Même après une heure de jeu, le Sparta est resté dangereux et Kovar a de nouveau dû intervenir sur une tête puissante de Zonneveld. Dans le même temps, Bosz a procédé à des changements en lançant Van Bommel, Pepi et Perisic, tandis que du côté du Sparta, l’ancien joueur du PSV Isaac Babadi a fait son apparition.

À la 74e minute, Mijnans a mis fin à tous les espoirs rotterdamois. Mauro Júnior a trouvé Wanner sur le côté gauche, Brouwer a repoussé sa tentative, mais Mijnans a parfaitement suivi pour inscrire en renard son deuxième but de la soirée et le 3-1 face à son ancien club.

Mais la faim de Mijnans n’était pas encore rassasiée. À la 88e minute, l’ancien du Sparta a complété son triplé d’une magnifique frappe placée juste à l’extérieur de la surface de réparation, portant le score à 4-1 pour le PSV.