Mido prend la défense de Hossam Hassan et estime qu’on ne doit pas être trop dur avec lui, tout en constatant que Abou Treika a beaucoup changé

Ahmed Hossam Mido, ancienne star de l’équipe nationale égyptienne et du Zamalek, a réagi à la qualification des Pharaons pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons ont validé leur billet pour le prochain tour en terminant deuxièmes du groupe 7, grâce à un match nul 1-1 face à l’Iran.

Sur son compte X, il a réagi : « Félicitations aux Pharaons pour leur qualification pour les 32es de finale… Cette rencontre offre de précieux enseignements au staff technique et aux joueurs, et le plus simple serait de critiquer les choix tactiques de Hossam Hassan, qu’il s’agisse de la sélection des joueurs, de la composition initiale ou des remplacements. C’est un droit légitime pour chacun, mais il convient d’analyser les erreurs sans acharnement. »





Il ajoute : « Abou Treika a atteint un tel niveau de maturité dans les analyses télévisées qu’on attend avec impatience ce qu’il va dire, que ce soit dans ses commentaires techniques ou dans son évaluation des situations de jeu en général… Tout mon respect à Mohamed Abou Treika qui a su se perfectionner, car il lit beaucoup et a obtenu des diplômes d’entraîneur de haut niveau qui l’ont aidé à analyser les matchs et à comprendre la pensée des entraîneurs. »

Rappelons que les Pharaons affronteront l’Australie vendredi prochain en seizièmes de finale de la Coupe du monde.



