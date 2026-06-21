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Egypt star striker Ahmed "Mido" Hossam (AFP

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Mido agite déjà les débats à la veille de la rencontre entre les Pharaons et la Nouvelle-Zélande

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Communiqué reporté au sujet de la rencontre face à la Belgique

L’ancienne star de l’équipe nationale égyptienne, Ahmed Hossam « Mido », a déclenché une vive polémique à la veille du deuxième match des Pharaons dans la Coupe du monde 2026, prévu demain lundi très tôt face à la Nouvelle-Zélande.

L’équipe dirigée par Hossam Hassan a pourtant partagé les points (1-1) avec la Belgique lors du match d’ouverture du groupe 7, une rencontre où les Pharaons, malgré leur domination, ont laissé filer la victoire.

Dimanche, sur son compte X, l’ancien attaquant a publié : « Je ne voulais pas le dire avant notre premier match de la Coupe du monde 2026, mais l’Égypte a déjà disputé le match le plus facile du groupe, celui contre la Belgique. »

L’ancienne star de Tottenham et de l’Ajax a ajouté, en évoquant les deux prochaines rencontres face à la Nouvelle-Zélande et à l’Iran : « Nous devons désormais affronter deux équipes plus coriaces et plus expérimentées, des adversaires plus patriotes que lors du premier match. »

Et d’ajouter : « La clé de la qualification des Pharaons, c’est de battre la Nouvelle-Zélande ; tout autre résultat que la victoire compliquera notre tâche pour poursuivre notre parcours. »

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Ses propos ont suscité la controverse auprès de ses nombreux abonnés : certains s’interrogent sur le timing de sa déclaration, tandis que d’autres approuvent et mettent en garde contre un relâchement après les éloges reçus face à la Belgique, redoutant un faux pas contre les Kiwis.

Les coéquipiers de Mohamed Salah cherchent toujours leur première victoire en Coupe du monde, l’Égypte disputant ici sa quatrième phase finale.

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