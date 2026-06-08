Micky van de Ven souhaite recruter un autre international néerlandais chez les Spurs : « Nous en avons certainement discuté avec le club »

Avec Micky van de Ven et Xavi Simons, Tottenham Hotspur compte déjà deux internationaux néerlandais dans ses rangs, mais un troisième pourrait bientôt les rejoindre. Jan Paul van Hecke susciterait en effet un vif intérêt de la part du club londonien.

Selon le journaliste britannique Ben Jacobs, Tottenham aurait contacté Brighton pour la troisième fois en peu de temps. Les discussions peinent toutefois à progresser, les Seagulls réclamant apparemment plus de 80 millions d’euros pour le Néerlandais.

Interrogé en conférence de presse à New York, Koeman a coupé court aux spéculations : « On ne peut pas empêcher ça. Bien sûr, on veut qu’un joueur ait l’esprit tranquille, que la décision soit prise et qu’il y ait de la clarté quant à son avenir. »

« D’un autre côté, on ne peut pas empêcher cela », reconnaît le sélectionneur avec réalisme. « Et ce n’est d’ailleurs pas possible, car les joueurs ont aussi leurs agents. Mais les joueurs doivent se concentrer sur l’équipe nationale néerlandaise. »

Parfois, conclure rapidement un transfert peut même être un avantage, estime Koeman. « Dans le cas de Denzel Dumfries… Je pense que cela lui donnera aussi un regain d’énergie une fois que tout sera réglé. »

« Lors de l’Euro, c’était pareil : les joueurs avaient tous des gens en coulisses qui s’occupaient de leur transfert. Je ne peux pas empêcher ça. »

Le sélectionneur laisse ensuite la parole à Micky van de Ven, qui pourrait donc voir un autre Néerlandais rejoindre Tottenham Hotspur avec Van Hecke. « J’ai bien sûr discuté du club avec lui. Mais je ne sais pas vraiment où en sont les choses. Est-ce que ce serait une bonne opportunité ? Je pense que oui. »