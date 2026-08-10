Micky van de Ven a signé un nouveau contrat avec Tottenham Hotspur, a annoncé le club anglais via ses canaux officiels. L’international néerlandais, sélectionné à 24 reprises, a prolongé jusqu’à la mi-2031.

Le défenseur ultra-rapide a également été lié à plusieurs reprises ces derniers temps à un transfert au FC Barcelone et à Liverpool, mais un départ n’aura donc définitivement pas lieu. Van de Ven devrait, selon les informations, gagner plus de 75 millions d’euros en cinq ans à Tottenham.

« C’est un moment spécial de signer un nouveau contrat, et un moment dont je suis fier avec ma famille », a déclaré Van de Ven sur le site du club. « J’ai toujours adoré les Spurs, depuis le premier jour où je suis arrivé ici. »

« J’aime le club, j’aime les supporters et j’ai pu très bien me développer ici. Il est clair dans quelle direction le club veut aller et je veux volontiers en faire partie. J’attends avec impatience ce que l’avenir nous réserve. »

Le directeur sportif Johan Lange se réjouit logiquement lui aussi de cette prolongation. « Je suis très heureux que Micky ait lié son avenir au club. Sa progression et son développement au cours des trois dernières années, à la fois comme joueur et comme personne, ont été énormes, et il est désormais sans aucun doute l’un des défenseurs les plus remarquables du football européen. »

« Micky est le type de joueur sur lequel nous voulons bâtir notre avenir et j’ai hâte de le voir jouer un rôle important pendant encore de nombreuses années », a ajouté Lange.

L’entraîneur principal Roberto De Zerbi a ajouté : « Micky est l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe et un joueur important pour nous. Il possède les qualités, la mentalité et l’ambition que nous recherchons à Tottenham Hotspur, et je suis très heureux qu’il ait décidé de poursuivre sa carrière au club. »

« Nous construisons quelque chose de solide ici, et des joueurs comme Micky constituent une partie importante de cet avenir. Sa décision de signer un nouveau contrat montre qu’il croit en ce que nous sommes en train de construire ensemble », a conclu De Zerbi.