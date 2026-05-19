Tottenham Hotspur a également perdu l'avant-dernier match de la saison de Premier League. À Stamford Bridge, Chelsea s'est montré légèrement plus fort que les Spurs : 2-1. C'est un coup dur, car un match nul aurait suffi aux Londoniens du Nord pour assurer leur maintien.

Conséquence : l’écart avec West Ham United, 18e et premier non-relégable, n’est plus que de deux points. Les Hammers peuvent donc encore dépasser les Spurs lors de la dernière journée.

Les Hammers accueilleront Leeds United, 14e, à domicile, tandis que les hommes de Roberto De Zerbi recevront Everton, 12e de Premier League.

Mardi soir, les Spurs auraient pu assurer leur maintien, mais ils n’y sont pas parvenus, et ce malgré le fait que Chelsea ait aligné de nombreux joueurs de l’équipe B. Levi Colwill, Reece James et João Pedro, entre autres, étaient ainsi absents. Jorrel Hato était quant à lui de la partie.

Le défenseur né à Rotterdam s’est immédiatement mis en difficulté en adressant un retour hasardeux vers son propre gardien ; le ballon a frôlé le poteau avant de sortir.

Peu après, les Blues se sont à nouveau tirés d’affaire lorsque Mathys Tel a vu sa tête, suite à un centre précis de Pedro Porro, heurter le poteau. La première occasion franche des locaux est venue de Cole Palmer, dont la frappe enroulée a été repoussée par le gardien des Spurs, Antonín Kinsky.

Le portier tchèque a toutefois dû capituler quelques minutes plus tard, lorsque Enzo Fernández a ouvert le score d’une frappe à environ 25 mètres : 1-0. Il s’agissait de la vingtième participation directe du capitaine des Blues à un but cette saison.

L'Argentin a failli marquer à nouveau peu après. Fernández a tenté un coup franc depuis un angle apparemment impossible, mais son tir a malheureusement heurté la barre transversale.

En seconde période, Chelsea a finalement doublé la mise : Rodrigo Bentancur a laissé filer un ballon trop mollement renvoyé par Randal Kolo Muani, et les Blues ont exploité la transition offensive avec efficacité. Bien servi par Férnandez, Andrey Santos a conclu l’action, au grand dam de Micky van de Ven, lequel a vivement critiqué ses partenaires.

Le suspense demeurait entier à Stamford Bridge : grâce à un but de Richarlison à un quart d’heure de la fin, un point précieux semblait à nouveau à portée de main pour les Spurs. Mais le but libérateur du 2-2 ne viendrait pas.