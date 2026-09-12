L’Ajax vise une revanche en Eredivisie Vriendenloterij après la défaite 1-3 contre le PSV. L’entraîneur Míchel a désormais dévoilé sa composition pour le déplacement sur la pelouse de Fortuna Sittard, avec deux titulaires qui fêtent leur première.

Marc ter Stegen sera dans les buts à Sittard. Anton Gaaei occupera le côté droit de la défense à quatre. Thilo Kehrer remplace Aaron Bouwman, qui doit se rétablir après la charge de Ruben van Bommel la semaine dernière. Youri Baas sera le partenaire défensif de Kehrer face à Fortuna. Caio Henrique débutera au poste d’arrière gauche.

Sofyan Amrabat a fait ses débuts contre le PSV en sortant du banc et sera cette fois titulaire au coup d’envoi. Jorthy Mokio et Julian Brandt complètent le milieu de terrain de l’Ajax face à l’équipe de Danny Buijs. Davy Klaassen doit donc momentanément prendre son mal en patience.

Steven Berghuis a de nouveau l’occasion de faire ses preuves au poste d’ailier droit, tandis qu’Oliver Edvardsen pourra montrer ses qualités sur le côté gauche. Tolu Arokodare sera l’avant-centre des visiteurs amstellodamois.

Composition de Fortuna Sittard :

Composition de l’Ajax : Ter Stegen ; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique ; Amrabat, Mokio, Brandt ; Berghuis, Arokodare, Edvardsen