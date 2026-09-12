Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1082418055.jpgANP
Rian Rosendaal

Traduit par

Míchel titularise deux joueurs pour la première fois avec l’Ajax contre Fortuna Sittard

Fortuna Sittard vs Ajax
Fortuna Sittard
Ajax
Eredivisie

L’Ajax vise une revanche en Eredivisie Vriendenloterij après la défaite 1-3 contre le PSV. L’entraîneur Míchel a désormais dévoilé sa composition pour le déplacement sur la pelouse de Fortuna Sittard, avec deux titulaires qui fêtent leur première.

Marc ter Stegen sera dans les buts à Sittard. Anton Gaaei occupera le côté droit de la défense à quatre. Thilo Kehrer remplace Aaron Bouwman, qui doit se rétablir après la charge de Ruben van Bommel la semaine dernière. Youri Baas sera le partenaire défensif de Kehrer face à Fortuna. Caio Henrique débutera au poste d’arrière gauche.

Sofyan Amrabat a fait ses débuts contre le PSV en sortant du banc et sera cette fois titulaire au coup d’envoi. Jorthy Mokio et Julian Brandt complètent le milieu de terrain de l’Ajax face à l’équipe de Danny Buijs. Davy Klaassen doit donc momentanément prendre son mal en patience.

Steven Berghuis a de nouveau l’occasion de faire ses preuves au poste d’ailier droit, tandis qu’Oliver Edvardsen pourra montrer ses qualités sur le côté gauche. Tolu Arokodare sera l’avant-centre des visiteurs amstellodamois.

Composition de Fortuna Sittard :

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
Willem crest
Willem
WII
Eredivisie
Willem crest
Willem
WII
Fortuna Sittard crest
Fortuna Sittard
SIT

Composition de l’Ajax : Ter Stegen ; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique ; Amrabat, Mokio, Brandt ; Berghuis, Arokodare, Edvardsen

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google