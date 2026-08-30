Míchel Sánchez s’est exprimé clairement après Telstar - Ajax au sujet de ses souhaits pour la fin de la période des transferts. Le fait que le club cherche un ailier gauche et un défenseur central droit est connu, mais même après l’arrivée de Sofyan Amrabat, Míchel veut faire venir à Amsterdam un joueur fort dans la relance.

« Avec Sofyan, nous avons recruté un très bon joueur », commence Míchel, qui avait qualifié le Marocain de joueur de classe mondiale avant le match. « Je pense qu’il nous faut encore un ailier, un défenseur central et peut-être un milieu de terrain. »

« Aujourd’hui, dans la relance, nous avions des joueurs de 18, 19 et 20 ans », indique l’Espagnol en faisant respectivement référence au milieu axial Jorthy Mokio et aux défenseurs centraux Aaron Bouwman et Dies Janse. Ce dernier remplaçait Youri Baas (23 ans), qui suscite l’intérêt concret du FC Porto de son ex-entraîneur à l’Ajax Francesco Farioli et qui a donc commencé sur le banc.

« Il se peut que, dans certains matches, nous ayons besoin de plus d’expérience », poursuit Míchel. « À mon avis, nous pouvons encore utiliser un joueur capable de bien relancer. Cela peut être un milieu de terrain, mais aussi un défenseur central », précise Míchel. Il existe ainsi une possibilité qu’Ajax se renforce avec deux nouveaux défenseurs centraux avant la date limite du mercato du 2 septembre (23 h 59).

En défense, l’Ajax a perdu les défenseurs centraux Ko Itakura, Josip Sutalo et Ahmetcan Kaplan, partis respectivement au Borussia Mönchengladbach, à la Lazio et au NEC. Pour les remplacer, seul le vétéran Daley Blind (36 ans) est arrivé pour le moment.

Avec l’arrivée d’Amrabat, libre de tout contrat et engagé pour deux ans, l’Ajax s’est en tout cas offert un joueur expérimenté supplémentaire pour aider dans la relance. Son homologue de poste Youri Regeer est sur le point de partir. Le natif de Haarlem (23 ans) va être prêté au Werder Brême, qui a également obtenu une option d’achat dans les négociations avec l’Ajax.

Pour le poste d’ailier gauche, l’Ajax s’intéresse à Noa Lang, même s’il était « tout simplement » titulaire dimanche soir avec Naples contre Côme. Brian Rodríguez, de Club América, constituait également une possibilité, mais selon les médias sud-américains, l’Uruguayen va rester fidèle au club mexicain.

L’ailier droit Maher Carrizo est sur le point d’être prêté au FC Copenhague, mais comme l’Ajax voit toujours un avenir en l’Argentin, aucune option d’achat n’a été incluse dans l’accord. Viktor Tsygankov a récemment été recruté pour le remplacer. L’Ukrainien est arrivé en provenance de Gérone, où il avait déjà travaillé avec Míchel, et semble destiné à entrer en concurrence avec Steven Berghuis.