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Rian Rosendaal

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Michel Sánchez fait le point sur Sofyan Amrabat : voici le onze de départ de l’Ajax contre le PSV

Ajax vs PSV
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L’Ajax affronte le PSV samedi pour le premier choc de la VriendenLoterij Eredivisie. L’entraîneur Míchel Sánchez a désormais dévoilé la composition de l’équipe à domicile et n’y a pas réservé de place à Sofyan Amrabat, qui débute sur le banc tout comme, entre autres, Thilo Kehrer et Viktor Tsygankov. Le match à Amsterdam commence à 20 heures. 

Mar ter Stegen gardera les buts à la Johan Cruijff ArenA. Anton Gaaei est préféré au poste d’arrière droit, avec Caio Henrique sur le flanc gauche. Aaron Bouwman et Youri Baas composeront une nouvelle fois la charnière centrale amstellodamoise. 

Amrabat ne débute pas

Présenté la semaine dernière, Amrabat ne débute donc pas contre le PSV. Jorthy Mokio a apporté le contrôle et l’équilibre au milieu de terrain de l’Ajax ces dernières semaines et aura aussi l’occasion de le montrer contre le PSV. Davy Klaassen apporte de l’expérience et du volume de course, Julian Brandt de la créativité vers l’avant.

Míchel fait confiance à des noms familiers en attaque, avec Steven Berghuis qui opérera depuis le côté droit. Oscar Gloukh laisse Abdellah Ouazane sur le banc et débute sur le côté gauche. Du haut de ses 1,97 mètre, Tolu Arokodare occupera le poste d’avant-centre et servira de point d’appui contre le PSV.

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Composition de l’Ajax : Ter Stegen ; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique ; Klaassen, Mokio, Brandt ; Berghuis, Tolu, Gloukh.

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