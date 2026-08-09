L’entraîneur de l’Ajax, Míchel Sánchez, a entamé la saison d’Eredivisie par une victoire laborieuse sur la pelouse du PEC Zwolle. Grâce à des buts des entrants Jorthy Mokio et Julian Brandt, les Ajacides se sont imposés 0-2, mais la plupart des compliments reviennent à un autre remplaçant.

« Ce n’était pas notre meilleure prestation aujourd’hui », reconnaît lucidement Míchel en revenant sur cette victoire difficilement acquise à Zwolle. « Peut-être que la situation autour de Mika Godts nous a un peu déconcentrés », cherche l’Espagnol pour expliquer le jeu proposé.

« Nous n’avons pas joué de manière convaincante. Ce n’était pas un beau match, mais nous nous sommes créé assez d’occasions pour gagner. Le carton rouge nous a aidés, parce que le PEC Zwolle ne pouvait plus presser haut. »

Ce n’est que tard dans le match que les Amstellodamois sont parvenus à faire basculer la rencontre en leur faveur. « Je pense que les changements ont fait la différence aujourd’hui, surtout Tolu, qui a livré une prestation exceptionnelle. »

Míchel est donc dithyrambique au sujet de l’attaquant arrivé de Wolverhampton Wanderers. « Je suis très content pour lui, parce qu’il doit prendre du rythme, mais ses premières minutes ont été très bonnes. Il a réalisé l’action décisive sur le premier but, donc il a fait la différence, avec les autres remplaçants. »

Marc ter Stegen, qui honorait sa première titularisation, a lui aussi impressionné avec un arrêt fantastique sur la tête de Tobias Sommer. « Oui, je suis content qu’il ait été là, parce qu’il a dû beaucoup nous aider. Il a réalisé un arrêt incroyable », a déclaré Míchel.

Ter Stegen a été officiellement annoncé cette semaine comme joueur de l’Ajax, après un long feuilleton sur le marché des transferts. L’Allemand est prêté pour une saison par le FC Barcelone. « Il nous a permis de garder notre cage inviolée, surtout grâce à cette action », savoure Míchel au sujet de sa première apparition.