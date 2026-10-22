Míchel Sánchez est particulièrement satisfait de la prestation de l’Ajax face à l’Atalanta (2-0) en Ligue Conférence. L’entraîneur a vu son équipe dominer pendant une bonne partie de la rencontre, jeudi soir, à la Johan Cruyff Arena, mais a dû attendre la fin du match pour voir Tolu Arokodare et Abdellah Ouazane inscrire les buts libérateurs. Selon le technicien espagnol, cette première victoire européenne de la saison était amplement méritée.

« Je pense que nous avons livré un très grand match contre un très grand adversaire », commence Míchel dans son analyse sur Ziggo Sport. « Nous avons dominé la rencontre et créé beaucoup d’occasions. Nous avons fini par marquer et je suis très heureux de la prestation des joueurs. »

Míchel voit néanmoins des points à améliorer au sein de son équipe, qui a longtemps tardé à concrétiser sa domination. « Nous aurions peut-être parfois pu trouver de meilleures solutions ou prendre de meilleures décisions dans le dernier tiers du terrain, ce qui nous aurait permis d’ouvrir le score plus tôt », reconnaît l’entraîneur. « Mais l’état d’esprit de l’équipe a été excellent tout au long du match, aussi bien dans le pressing que dans la récupération du ballon après l’avoir perdu. »

Míchel se montre également particulièrement enthousiaste au sujet d’Ouazane, auteur d’un superbe but qui a fixé le score à 2-0. « C’était un but magnifique, vraiment fantastique », s’enthousiasme le technicien. « C’est un garçon qui possède un talent incroyable, mais nous devons continuer à travailler avec lui pour qu’il gagne en régularité dans son jeu. C’est un joueur particulier et nous devons l’aider à montrer ce talent sous le maillot de l’Ajax pendant encore très longtemps. »

Tolu, entré en jeu avant d’inscrire l’important premier but, a lui aussi eu droit à des compliments. « Tolu a également livré un très grand match, mais pas seulement grâce à son but. C’est aussi l’état d’esprit avec lequel il a continué à presser alors que l’équipe commençait à être un peu plus fatiguée », explique Míchel. « Les remplacements nous ont apporté une énergie nouvelle et c’est le plus important : tout le monde compte, aussi bien les joueurs qui débutent que ceux qui terminent le match. »

Fait notable, Míchel se montre aussi particulièrement positif à l’égard de Marcos Leonardo, remplacé par Tolu à la 66e minute. Le Brésilien avait essuyé de vives critiques de Wim Kieft en première période. Sur Ziggo Sport, celui-ci avait estimé que l’attaquant semblait avoir « un sac de pommes de terre sur le dos ». Kieft a maintenu ses propos après le match, mais Míchel semble avoir vu une tout autre prestation de son attaquant.

« Je trouve que Marcos a livré un très grand match », insiste Míchel. « Il a très bien joué, assuré la continuité de notre jeu, s’est très bien démarqué, a eu une bonne occasion et a très bien pressé. Il nous a donné l’énergie dont nous avions besoin pour jouer dans la moitié de terrain adverse. »

Selon l’entraîneur, les attaquants sont trop jugés sur leurs buts : « Je trouve cela parfois injuste. Je suis très heureux de Marcos, car je pense que, sur les deux derniers matches, nous avons vu le Marcos Leonardo que nous voulons voir. »