Par séquences, jeudi soir face au FK Vojvodina (4-1), l’Ajax a montré de très belles choses, mais cela ne signifie pas pour autant que le club d’Amsterdam en a terminé sur le marché des transferts. En conférence de presse, Míchel a révélé qu’au moins trois joueurs devaient encore arriver.

Durant cette période de transferts, Jordi Cruijff a déjà réussi à faire venir Daley Blind, Caio Henrique, Marcos Leonardo et Tolu Arokodare à la Johan Cruijff ArenA. Seul ce dernier n’a pas encore joué : l’Ajax attend toujours son permis de travail.

« Des transferts ? Les postes auxquels nous recruterons des joueurs dépendront des joueurs qui partiront », a indiqué Míchel devant les journalistes présents à Amsterdam. « Mais quoi qu’il arrive, nous avons encore besoin d’un gardien et de deux milieux de terrain. »

Marc-André ter Stegen apparaît comme la priorité absolue. Le gardien a désormais reçu le feu vert du FC Barcelone, ce qui signifie que les « problèmes fiscaux » ont été résolus. Selon toute vraisemblance, il passera sa visite médicale vendredi, après quoi l’Ajax pourra finaliser son prêt.

Au milieu de terrain, l’Ajax ciblera principalement un nouveau numéro 6, comme l’a confirmé Míchel. Pour l’instant, toutefois, le dossier n’avance pas. La situation d’Edson Álvarez est suivie de près, mais la Real Sociedad pousse également pour le Mexicain, autorisé à quitter West Ham United.

En outre, Azzedine Ounahi et Julian Brandt, libre de tout contrat, sont liés à l’Ajax. À l’inverse, Kian Fitz-Jim est, lui, sur le point de partir : il va s’engager avec le Torino.

Pour le moment, Youri Regeer est le premier choix de Míchel au poste de numéro 6. Il semblait déjà devoir être remplacé l’hiver dernier, mais cela ne s’était finalement pas fait. « Je peux bien dire que toutes les rumeurs ne me font rien, mais ce n’est pas agréable. Mais bon, au final, personne n’est venu et nous continuons », avait-il alors déclaré à Voetbal International. Il n’est pas attendu que Regeer se retrouve à nouveau sans remplaçant cet été.