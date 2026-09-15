Míchel remanie largement le onze de l’Ajax contre Willem II : Ter Stegen ne joue pas, Paes et Wijndal titulaires

L’Ajax reçoit mardi le promu Willem II. L’entraîneur Míchel a désormais dévoilé les onze noms des Amstellodamois et il a choisi d’apporter plusieurs changements.

Cette fois, ce n’est pas Marc ter Stegen qui prend place dans les buts, mais Maarten Paes. Le gardien allemand bénéficie peut-être de repos, puisque le duel face à l’Excelsior est déjà au programme samedi prochain.

Lucas Rosa est préféré à Anton Gaaei au poste d’arrière droit. Thilo Kehrer a réussi de solides débuts comme titulaire contre Fortuna Sittard et sera de nouveau associé à Youri Baas dans l’axe de la défense. Caio Henrique perd sa place sur le côté gauche de la défense au profit d’Owen Wijndal.

Jorthy Mokio et Julian Brandt débutent une nouvelle fois au milieu de terrain de l’Ajax. Cette fois, le coach espagnol des Amstellodamois opte bien pour Davy Klaassen, ce qui envoie Sofyan Amrabat sur le banc.

Steven Berghuis sera le pourvoyeur depuis le côté droit en attaque, avec Oscar Gloukh qui opérera depuis la gauche. Kasper Dolberg sera le point d’appui de l’Ajax face aux visiteurs de Tilbourg.

Composition de l’Ajax : Paes ; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal ; Klaassen, Mokio, Brandt ; Berghuis, Dolberg, Gloukh.

Composition de Willem II :