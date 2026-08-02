Cette semaine, l’Ajax a frappé un grand coup avec l’arrivée soudaine de Julian Brandt. L’entraîneur Míchel est évidemment ravi de la venue du joueur allemand de trente ans, qui s’est engagé pour trois ans avec le club de la capitale.

Brandt a été présenté vendredi et se trouvait sur le terrain d’entraînement un jour plus tard. Le match amical de dimanche contre le FC Volendam arrivait trop tôt pour Brandt, qui a lui-même essayé de garder la forme cet été.

Avec la victoire contre Volendam, l’Ajax a disputé son dernier match de préparation. Le week-end prochain, l’Eredivisie débutera à Zwolle contre le PEC. Entre-temps, l’Ajax disputera le match aller du troisième tour préliminaire de la Conference League contre l’Irlandais de Shelbourne.

Míchel a fait savoir après la rencontre à Ajax Life qu’il était satisfait du résultat et qu’il repensait à la préparation avec un bon sentiment. Il garde toutefois les pieds sur terre. « Nous devons continuer à progresser, car nous n’évoluons certainement pas encore à notre meilleur niveau. »

« Mais je suis très heureux des joueurs et de leur état d’esprit. Nous allons continuer à grandir dans les semaines à venir, mais je suis convaincu que nous allons bien commencer la saison. »

Míchel a été interrogé sur Brandt et Marc-André Ter Stegen, même si ce dernier n’est pas encore officiellement un joueur de l’Ajax. « Ce sont tous les deux de grands joueurs, qui rendent notre équipe meilleure. Ils doivent bien sûr encore s’entraîner avec nous, mais je suis heureux. Avec eux, l’Ajax sera une meilleure équipe. »

Avec Brandt, l’Ajax a recruté un joueur qui a acquis de l’expérience comme ailier gauche, ailier droit et surtout milieu offensif. Míchel ne semble en tout cas pas voir en Brandt un attaquant.

« Julian peut jouer en numéro dix, mais aussi à d’autres postes au milieu de terrain. C’est un joueur qui possède beaucoup de qualités dans la phase finale d’une attaque. Je considère donc que c’est la meilleure position sur le terrain pour lui. Julian est un finisseur clinique et il possède une bonne qualité de passe », a déclaré Míchel à Ajax Life.