Michel Platini : "L'EDF, aujourd'hui, est au-dessus de tout le monde"

L'ancien sélectionneur de l'EDF n'est pas inquiet à quelques jours de l'Euro 2020. Selon lui, les Bleus ont tout pour viser la victoire finale.

Vice-championne d'Europe et Championne du Monde, l'Équipe de France est en place ces dernières années. Solides et surtout portés par une génération dorée, les Bleus de Didier Deschamps ont l'ambition de prendre leur revanche à l'Euro 2020, eux qui ne digèrent toujours pas la finale perdue en 2016 face au Portugal.



Moussa Sissoko : "J’assume ce rôle de modèle ou d’exemple"

Si la route vers la victoire promet d'être difficile, la France a des arguments et peut rêver de remporter la compétition continentale. Selon Michel Platini, ancienne gloire tricolore, les Français partent tout simplement favoris. "Je pense que ce n’est pas prétendument favorite, elle est favorite. Je pense que l’équipe de France, aujourd’hui, est au-dessus de tout le monde", a ainsi confié le triple Ballon d'Or lors d’un entretien avec la radio RMC, confiant pour la sélection française.

L'article continue ci-dessous

"Didier Deschamps a un champ de joueurs extraordinaire"

"Soit par ses individualités et aussi par le nombre très important de joueurs qui peuvent jouer en équipe nationale. Je pense que Didier Deschamps a un champ de joueurs extraordinaire. La difficulté c’est de trouver les onze dans tout ce lot de très grands joueurs", a ensuite expliqué Michel Platini.

"Je pense que l’équipe de France est la plus complète de toutes. Après, si les individualités font l’équipe, s’entendent bien et que les planètes sont alignées, je pense qu’il n’y aura aucun souci", a enfin estimé l’ex-sélectionneur français, suiveur attentif de l'Équipe de France et optimiste à huit jours de l'entrée en lice des Bleus.

Comme lui, bon nombre d'observateurs français et européens s'accordent à dire que l'équipe entraînée par Didier Deschamps a toutes les qualités nécessaires pour aller chercher un nouveau titre majeur. Mais le football est ainsi fait : ce ne sont pas toujours les équipes les mieux armées sur le papier qui triomphent.