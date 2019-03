Michel Platini en colère contre la VAR après PSG-Manchester United

Ancien boss de l'UEFA, Michel Platini a évoqué le penalty sifflé contre le Paris SG mercredi soir en Ligue des champions.

Michel Platini, qui n'a jamais été un grand fan de l'arbitrage vidéo, a tonné contre la VAR après l'limination du PSG en 8es de finale de la Ligue des champions aux mains de Manchester United. Détracteur assumé de cette avancé technologique mise en place notamment llors du Mondial russe, l'ancien numéro dix mythique des Bleus a évoqué le penalty sifflé contre Presnel Kimpembe face aux Red Devils, provoquant ainsi l'élimination des Parisiens en C1 (1-3 score final).

«Qu’ils se bougent les fesses»

«Au cours de mes années passées à l’International Board, j’ai toujours essayé de défendre le jeu et de protéger les joueurs. Ce qui s’est passé mercredi a simplement confirmé mes dires. En l’occurrence, le joueur parisien (Kimpembe) se retourne et le ballon vient lui taper le bras. C’est involontaire. L’arbitre a fait ce qu’il devait faire en sifflant corner, et puis des gens lui ont dit qu’il devait regarder de plus près. Or, décréter que tout contact de la main (dans la surface) doit être sanctionné d’un penalty, c’est aller contre l’esprit du football, contre le jeu. Et cela risque de conduire à des situations où, plutôt que d’ajuster leur centre ou leur tir, les joueurs vont d’abord viser la main du défenseur.», a ainsi analysé l'ancien cacique européen, qui n'en veut d'ailleurs pas aux arbitres, mais aux dirigeants hauts-placés de l'UEFA :

Après PSG-Manchester, Michel Platini : "Les arbitres n’ont qu’à se démerder pour bien arbitrer" https://t.co/EgdBG3sY08 pic.twitter.com/0LX49KZTRV — Le JDD (@leJDD) 9 mars 2019

"Depuis le début je suis contre car, quand j’étais joueur, je me suis aperçu que les télévisions ne disaient pas toujours la vérité du terrain", a-t-il regretté dans des propos accordés au JDD. Cette intervention dans le Journal du Dimanche a aussi permis à Platini de révéler qu'il a envoyé un courrier à la FIFpro, le syndicat international des jouers professionnels, enjoignant ces derniers à se battre contre cette révolution technologique néfaste selon lui :

«Je ne suis plus dans le combat car on m’a mis dehors. C’est pour ça que j’ai envoyé cette lettre/ Pour que les footballeurs se bougent les fesses et disent, via leur syndicat : «ça suffit, nous aussi on doit participer à l’élaboration des lois du football. Ce ne doit plus seulement être décidé par des anciens arbitres ou des mecs sortants d’on ne sait où.», a encore tancé l'ancien dirigeant.

L'article continue ci-dessous

Plusieurs voix se sont élevées récemment et surtout depuis l'élimination du PSG. Neymar notamment, s'était plaint des décision arbitrales au terme de la rencontre de manière assez véhémente. "C'est une honte ! Et ils continuent de choisir quatre gars qui ne connaissent rien au football pour revoir l'action au ralenti... cela n'existe tout simplement pas !!! Comment peut-on siffler une main alors qu'il est de dos ?? Ahh... allez vous faire f***", s'est exclamé le Parisien.