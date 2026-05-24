Míchel ignore encore de quoi son avenir sera fait, a reconnu l’entraîneur de Gérone après la rencontre tragique face à Elche. Le match nul 1-1, dans ce duel décisif, a acté la relégation de son équipe en Segunda División.

Gérone doit donc se préparer à une saison en Segunda División. En conférence de presse, l’entraîneur a peine à contenir son émotion et assume l’entière responsabilité de la défaite : « Je répète toujours que l’entraîneur est responsable de ce qui se passe sur le terrain, et cette fois, c’est moi. »

« Nous avons déçu nos supporters, a-t-il déclaré. Je me sens coupable et responsable. Nous les avons laissés tomber. Tous les joueurs pleuraient ; pour nous tous, c’est le moment le plus difficile de notre carrière. »

Puis, il se projette déjà vers l’avenir : « Il est temps de se relever après ce moment très difficile pour tout le monde. C’est très dur, mais maintenant nous devons souffrir et apprendre à surmonter cela. »

Ce match pourrait d’ailleurs avoir été son dernier sur le banc catalan : la presse espagnole et néerlandaise le envoie régulièrement à l’Ajax.

Samedi soir, l’entraîneur principal a refusé de commenter les spéculations sur son avenir. « Je ne sais pas. Ce n’est pas le moment de parler de moi. Nous n’avons pas atteint l’objectif principal du club et je ne me suis toujours pas remis de ce coup dur. »

« Je ressens un immense vide, conclut-il. Ce n’est pas le moment de penser à autre chose qu’au retour de Gérone en Liga. Je me sens très mal, et c’est tout ce que je veux dire à ce sujet. »