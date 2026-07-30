Míchel furieux hurle sur son propre joueur face à l’Ajax ; la caméra de Ziggo Sport capte ses mots exacts

Míchel est complètement sorti de ses gonds en première période d’Ajax - FK Vojvodina. L’entraîneur des Amstellodamois était furieux après une simple perte de balle d’Oscar Gloukh. La caméra de Ziggo Sport capte exactement les mots de Míchel.

« Gloukh a tenté un beau geste, mais ça n’est pas vraiment bien sorti », constate aussi Sam van Royen lors de l’analyse à la pause sur Ziggo Sport. Une passe de Gloukh dans la moitié de terrain adverse a fini sans espoir derrière la ligne de but. « Cela a aussi provoqué de la frustration chez Míchel. »

« Je sais ce qu’il dit. Il dit : “Take care of the ball in the second half!”. », conclut Van Royen. « Par là, il veut dire que Gloukh doit être plus soigneux avec le ballon dans la moitié de terrain adverse. »

Jan van Halst, qui a par ailleurs trouvé que Gloukh avait bien joué en première période, remarque que, avant le match contre FK Vojvodina, il était déjà question de précision dans l’utilisation du ballon. « Bon, ce n’est pas si grave, car Ajax l’a en fait très bien fait avec une certaine régularité. »

« Perdre le ballon aux abords de la surface, cela peut arriver si l’on veut créer une occasion. Mais ensuite, ils mettent tout de suite la pression. C’est bien quelque chose que Míchel a inculqué et qu’il essaie encore de renforcer », conclut Van Halst.