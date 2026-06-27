L’Ajax a entamé officiellement sa préparation pour la saison 2026/27. Vendredi, le nouvel entraîneur Míchel Sánchez a dirigé sa première séance d’entraînement et s’est immédiatement montré à l’aise avec son effectif.

Lesimages diffusées par Ajax TVmontrent Míchel s’adressant à son effectif avec beaucoup d’espoir. « Aujourd’hui, tout le monde repart de zéro. Nous allons jouer un beau football. Un très beau football. »

« Mais l’essentiel, c’est de gagner. Nous allons concilier les deux », a-t-il déclaré avant de participer activement à la séance.

Lors d’un exercice, il s’est même adressé à ses joueurs en riant : « Mika, j’adore ce jeu », a-t-il lancé à Mika Godts.

Cinquième de l’Eredivisie la saison passée, le club a néanmoins gagné les barrages et obtenu son billet pour la Ligue Europa Conférence. Les Amstellodamois entameront le deuxième tour préliminaire de cette épreuve les 23 et 30 juillet.

Leur adversaire sera le perdant du barrage de Ligue Europa entre le FK Vojvodina (Serbie) et Ferencváros (Hongrie).

Pour peaufiner sa préparation, le club ajacide disputera plusieurs rencontres amicales face au Panathinaïkos (4 juillet), à l’AEK Larnaca (10 juillet), au VfL Bochum (15 juillet) et à l’Olympiacos (18 juillet).

Entre les deux manches de la Ligue des conférences, les Ajacides affronteront Burnley en amical le 26 juillet à la Johan Cruijff ArenA.