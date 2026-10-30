Michael Owen estime que son sacre historique au Ballon d’Or a été sous-estimé, tandis que Harry Kane met fin à 25 ans de disette pour l’Angleterre

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Michael Owen s’est confié sur le manque de reconnaissance suscité par son sacre historique au Ballon d’Or, estimant que son exploit n’a jamais été pleinement apprécié en Angleterre. L’ancien attaquant de Liverpool est resté le dernier Anglais à remporter cette prestigieuse récompense pendant près d’un quart de siècle, jusqu’à ce que Harry Kane mette fin à cette longue attente cette semaine.

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Owen revient sur le manque de reconnaissance dans son pays

Ancien international anglais, Owen estime que sa victoire au Ballon d’Or en 2001 n’a pas suscité les éloges habituellement réservés aux lauréats de la plus prestigieuse récompense individuelle du football. L’attaquant est entré dans l’histoire à seulement 22 ans, mais il suggère qu’à l’époque, le prix n’était pas perçu au Royaume-Uni avec la même admiration que sur le continent.

Évoquant les réactions à son succès, Owen a souligné le contraste entre le regard porté sur cette distinction en Angleterre et le respect qu’il a ressenti lorsqu’il jouait en Liga. « Je pense que ma victoire au Ballon d’Or ne m’a pas valu la même reconnaissance qu’à d’autres. Cela n’a jamais eu autant d’importance dans notre pays. Quand j’étais en Espagne, on me disait que j’étais un héros pour l’avoir remporté. J’en suis immensément fier », a-t-il expliqué lors d’un entretien accordé à FourFourTwo.

Devant l’élite mondiale en 2001

L’ampleur de l’exploit d’Owen se mesure au calibre des joueurs qu’il a devancés. Le classement de cette année-là réunissait des figures emblématiques du football : Owen a terminé devant Zinedine Zidane, Thierry Henry, Raul et Rivaldo. Il a également devancé son compatriote David Beckham et la star portugaise Luis Figo pour décrocher la première place, une performance qui, reconnaît-il, lui paraît encore plus marquante avec le recul que lorsqu’il était joueur.

L’ancien joueur du Real Madrid a confié qu’il conservait toujours sur son téléphone une photo des résultats du vote. « Je parcours la liste des noms et je l’ai encore enregistrée sur mon téléphone, une photo du décompte des points indiquant qui a terminé deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite. Quand on regarde cette liste, c’est impressionnant. C’est tout ce que j’ai toujours voulu quand j’étais enfant. Je ne voulais pas seulement être footballeur ; je voulais être le meilleur footballeur », a révélé Owen.

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Le Ballon d’Or a changé de dimension

La victoire d’Owen a précédé l’ère de visibilité mondiale exceptionnelle qui a marqué la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pendant plus d’une décennie, les deux joueurs ont fait du Ballon d’Or l’un des grands sujets du football mondial. Mais Owen estime qu’à 22 ans, il ne mesurait peut-être pas toute la portée de cette distinction. Il a reconnu qu’à l’époque, il y voyait simplement un trophée de plus à remporter, plutôt qu’un moment déterminant de sa carrière.

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« Le fait de l’avoir remporté me procure plus de satisfaction aujourd’hui que lorsque je jouais. À 22 ans, ce n’est qu’un trophée de plus et je me dis déjà qu’il faut le gagner à nouveau », a déclaré Owen.

De la gloire du Ballon d’Or à un déclin douloureux

Le jeune prodige n’a plus jamais atteint de tels sommets. Un mélange délétère de blessures récurrentes aux ischio-jambiers, de malchance et de recrutements catastrophiques a fait perdre son élan à Liverpool après sa deuxième place derrière Arsenal en 2001-02. Au lieu de bâtir une domination durable, les dirigeants d’Anfield ont gâché leur chance de prendre le dessus lors d’un mercato estival resté tristement célèbre, comme Jamie Carragher l’a rappelé par la suite : « Nous avons fait venir El Hadji Diouf, Salif Diao et Bruno Cheyrou, des joueurs censés nous faire franchir un cap, mais c’est exactement l’inverse qui s’est produit. »