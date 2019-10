Michael Owen : "C'est le pire Manchester United depuis des décennies"

L'ancien attaquant anglais s'est montré sévère au sujet des Red Devils après le match nul (0-0) entre Europa League contre l'AZ Alkmaar.

"La pire équipe de depuis des décennies", voici comment Michael Owen a qualifié l'état actuel des Red Devils après un début de saison plus que mitigé. Sur BT Sport, l'ancien attaquant anglais n'a pas épargné l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer.

Le Ballon d'Or 2001 ne voit pas MU se qualifier en et même en Europa League à l'issue de la saison. "Je ne pense pas qu'ils seront parmi les six premiers cette saison, personnellement. Je pense que la première moitié du classement est probable, mais le fait que nous ayons cette conversation est inquiétant, n'est-ce pas ?"



L'ancien avant-centre de et du livre un constant inquiétant sur l'évolution globale de Manchester United. "Cela se passe depuis quelques années. Pendant peut-être cinq, six, sept ou huit ans, vous pensiez que 'ça ne peut pas être pire', et ça l’a été."



Enfin Michael Owen n'hésite pas à pointer du doigt l'entraîneur à la tête de cette formation mancunienne. "Ce que j'aimerais dire, c’est qu’à bien des égards, Ole Gunnar Solskjaer a sciemment affaibli son équipe."