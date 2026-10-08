Olise comme le meilleur buteur Harry Kane « veulent rester encore longtemps au Bayern Munich », a déclaré Rummenigge à ran. Contrairement à Olise, Kane est toutefois effectivement sur le point de prolonger son contrat jusqu’en 2029. Sky a récemment fait état d’une avancée dans les négociations.

« J’espère et je suis aussi très confiant quant au fait que Harry prolonge son contrat prochainement. Et que Michael soit le prochain. Je souhaiterais qu’il reste encore longtemps au Bayern », a déclaré le dirigeant de 71 ans qui, aux côtés du président d’honneur Uli Hoeneß, conserve toujours une grande influence à Munich, même si les affaires courantes sont désormais entre les mains du directeur sportif Max Eberl, du responsable sportif Christoph Freund et de l’entraîneur Vincent Kompany.

En évoquant les deux grandes stars de l’équipe, Rummenigge a souligné à quel point le Bayern Munich pouvait s’estimer heureux d’avoir dans ses rangs des joueurs candidats à la victoire du Ballon d’Or : « Ce sont des joueurs de classe mondiale - et ça ne pousse pas sur les arbres ! »

Que demande Michael Olise au Bayern Munich ?

Une fois la prolongation de contrat de Kane bouclée, les négociations avec Olise devraient s’accélérer. C’est ce qu’a récemment rapporté Sport Bild. Jusqu’à présent, le clan du joueur autour de son conseiller Glen Tweneboah n’aurait montré aucun signe de vouloir prolonger le contrat actuel, qui court jusqu’en 2029. Le Bayern voudrait entre-temps l’attirer avec un nouveau contrat jusqu’en 2032, qui ferait d’Olise, en cas de signature l’été prochain, le plus gros salaire absolu de l’équipe. C’est ce que rapporte Sky.

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Ainsi, en cas de présence durable au club, Olise se verrait même offrir un salaire annuel supérieur à celui de Kane et Jamal Musiala, dont la rémunération serait d’environ 25 millions. Cela signifie qu’Olise deviendrait même le joueur le mieux payé de l’histoire du club.

Son salaire annuel actuel s’élèverait, selon les informations, à 14 millions d’euros. Selon ce reportage, le Bayern espère ainsi obtenir une décision rapide d’Olise. Désormais, les observateurs du Real Madrid partiraient eux aussi du principe qu’Olise va prolonger à Munich, est-il indiqué dans ce reportage.

Cependant, l’entourage du joueur de 24 ans laisserait entendre qu’une signature ne se ferait qu’avec la garantie d’une clause libératoire. Olise s’était déjà assuré une telle clause dans son ancien club, Crystal Palace, que le Bayern a finalement activée à l’été 2024 pour 53 millions d’euros. Dans son contrat actuel, contrairement aux rumeurs internationales apparues récemment, une telle clause n’existe toutefois pas, comme l’a notamment confirmé le directeur sportif Max Eberl.

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Michael Olise rapportera-t-il un jour 200 millions d’euros au Bayern Munich ?

L’époque où le Bayern rejetait systématiquement les clauses libératoires est toutefois révolue depuis longtemps. Kane disposait lui aussi d’une telle stratégie de sortie et insisterait apparemment également sur certaines conditions dans son nouveau contrat. Il est question d’une porte de sortie pour un transfert en Premier League et d’un soi-disant matching right pour son ancien club de Tottenham Hotspur.

Le montant de l’indemnité de transfert fixée que le clan Olise souhaiterait obtenir ne peut, à l’heure actuelle, faire l’objet que de spéculations. Un montant au-delà de la barre des 200 millions ne semble toutefois en rien irréaliste. Après tout, Olise fait depuis longtemps partie des meilleurs joueurs offensifs du monde, comme il le démontre de manière impressionnante en ce début de saison.

Une décision définitive devrait toutefois encore prendre beaucoup de temps. En septembre, Eberl avait déjà donné une orientation. « Nous devrions savoir d’ici l’été prochain s’il y a ou non une tendance de sa part à prolonger », a-t-il déclaré à Sport Bild.

Autour de la Coupe du monde, un vif intérêt du Real Madrid avait déjà été évoqué, mais rien de concret ne s’était finalement matérialisé. Les Merengue partiraient entre-temps, selon Sky, du principe qu’Olise va prolonger à Munich. Liverpool serait lui aussi très intéressé par ce joueur d’exception, tandis que Manchester City, dans le contexte du scandale financier, devrait sans doute être provisoirement hors course pour le joueur vedette.

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