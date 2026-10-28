Olise a inscrit un doublé au deuxième tour de la Coupe d’Allemagne. Il a ouvert le score pour les Munichois dès la 10e minute, avant de porter la marque à 3-1 sur penalty à la 50e.

Il a trompé le gardien de Magdebourg, Dominik Reimann, d’une panenka exécutée avec sang-froid. Olise n’a ensuite pas célébré comme à son habitude : il a couru vers le poteau de corner, s’est signé et a affiché un large sourire. Une image inhabituelle pour le Français, généralement plutôt réservé. Il a alors clairement pointé du doigt le banc du Bayern, où Kane lui a répondu avec un sourire, en agitant lui aussi le doigt d’un côté à l’autre. La signification exacte de cet échange, et l’existence éventuelle d’un accord entre les deux joueurs, n’ont pas pu être établies mercredi.

Ce moment particulier pourrait toutefois être lié à une semaine hors du commun pour les deux joueurs offensifs. Lundi, Olise et Kane ont assisté à la cérémonie du Ballon d’Or à Paris. Olise s’est classé neuvième, tandis que Kane a remporté la distinction devant Kylian Mbappé, du Real Madrid, et Lamine Yamal, du FC Barcelone. Kane est ainsi le premier joueur de Bundesliga depuis Karl-Heinz Rummenigge, en 1981, à être sacré meilleur joueur du monde.

Lors de la remise du prix, Kane s’est montré visiblement ému. « Waouh, waouh, waouh », a déclaré l’Anglais sur scène avant de marquer une courte pause. « Je suis presque sans voix. Merci à tous. » Le fait que la cérémonie se soit tenue à Londres, sa ville natale, a rendu cette soirée particulièrement spéciale à ses yeux : « Le fait d’être ici, à Londres, a rendu tout cela vraiment spécial. C’était un bon présage pour moi ce soir. »

La voix tremblante, le joueur de 33 ans peinait visiblement à contenir son émotion. Il a également adressé des remerciements particuliers à Olise et à ses coéquipiers, sans lesquels ce succès n’aurait pas été possible. Des vidéos de la cérémonie montrent à quel point Olise était heureux pour Kane : il a même serré la mère de ce dernier dans ses bras.

Bayern Munich : de quelle maladie souffre Vincent Kompany ?

Face à Magdebourg, Kane a pu se reposer après une semaine intense marquée par les rencontres contre Arsenal et Fribourg. Il a suivi l’intégralité du match depuis le banc. Outre Olise, Ismael Saibari (21e), Alphonso Davies (70e), Nathaniel Brown (73e) et David Santos (90e+3) ont marqué pour les Munichois. Olise a été remplacé par Sacha Boey à la 67e minute.

Le Bayern a de nouveau dû se passer de son entraîneur principal, Vincent Kompany, absent pour cause de maladie et suppléé par son adjoint Aaron Danks. Les nouvelles concernant le Belge sont toutefois bonnes : il a désormais quitté l’hôpital et le diagnostic précis de sa maladie est connu.

Les Munichois n’auront guère le temps de souffler. Dès samedi (18 h 30), un nouveau défi de taille les attend avec le Klassiker de Bundesliga contre le Borussia Dortmund. Le BVB se rendra à Munich en deuxième position du classement, à égalité de points avec le Bayern.