Les deux joueurs ont participé lundi midi à l’entraînement collectif du Bayern à la Säbener Straße, avant de partir dans l’après-midi pour Madrid avec le groupe officiel.

Neuer avait manqué les derniers matches en raison d’une blessure au pied. Olise, qui portait un bandage au genou droit à l’entraînement, était sorti sur blessure samedi en fin de match contre le Borussia Dortmund (2-2). Il avait ensuite quitté le stade en boitant.

Les deux joueurs sont « disponibles » pour affronter l’Atlético, a déclaré lundi soir à Madrid l’entraîneur intérimaire Aaron Danks : « Nous devons simplement voir s’ils peuvent être titulaires ou s’ils entreront en jeu depuis le banc. » Concernant Olise en particulier, « c’est positif qu’il soit là, car c’est un joueur exceptionnel dont la présence nous fait toujours du bien », avait souligné auparavant Max Eberl, membre du directoire chargé du sport : « Mais nous éviterons aussi de prendre le risque que sa blessure se prolonge. »

Getty Images

Qui manquera au Bayern contre l’Atlético Madrid ?

Le Bayern devra en tout cas se passer de Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry et Ismael Saibari à Madrid. L’international marocain a été opéré dimanche d’une rupture du ligament de la syndesmose de la cheville droite et ne pourra rejouer que l’année prochaine. Gnabry a lui aussi subi une blessure musculaire à la cuisse gauche lors du match contre Dortmund.

Prochains matchs ATM Ligue des Champions 15:00 FCB Regarder

La situation de l’effectif devrait toutefois s’améliorer, au moins pour les matches disputés entre la trêve internationale et la fin de l’année.

Lundi, Diaz a effectué sa première séance individuelle avec ballon depuis la déchirure d’un faisceau musculaire de la cuisse gauche subie le 22 octobre, lors du match de Ligue des champions contre le FC Arsenal (2-2). Jamal Musiala, blessé avec la sélection nationale fin septembre (déchirure de fibres musculaires), a lui aussi effectué une séance individuelle avec ballon.