Michael Essien intègre le staff de Nordsjaelland

L'ancienne star du et de Michael Essien a rejoint le staff technique de l'équipe danoise Nordsjaelland pour la saison 2020-2021.

Avec ce rôle, le joueur de 37 ans fait un grand pas vers ses rêves d'entraîneur, alors qu'il n'a toujours pas annoncé officiellement la fin de sa carrière de joueur après une dernière pige en Azerbaïdjan.

"Le FC Nordsjælland a recruté l'ancien joueur du Black Star, de , du et de Chelsea dans le cadre du staff technique du club pour la saison 2020/2021", ont annoncé mercredi les Wild Tigers sur leur site officiel.

La relation entre le milieu de terrain et le club danois n'est pas une surprise puisqu'Essien avait passé une brève période au sein de Nordsjaelland un peu plus tôt dans l'année dans le cadre de ses diplômes afin de pouvoir exercer le rôle de coach.

"Michael a laissé une impression très positive ici lors de sa visite et nous avons poursuivi le dialogue avec lui après son départ", a déclaré Jan Laursen, directeur sportif de Nordsjaelland.

"Nous avons senti qu'il était enthousiasmé par ce qu'il a vécu ici à travers notre philosophie, les gens qu'il a rencontrés au club et que notre environnement l'a inspiré."

"Dans le même temps, la visite de Michael nous a donné une idée claire de ce qu’un membre du staff technique sur le terrain, en tant que partie active de l’entraînement avec les joueurs, peut contribuer et ajouter."

