Michael Dell balaie les rumeurs de rachat d’Everton avec une réponse sans détour en six mots : le milliardaire à la fortune de 183 milliards de livres sterling exclut de racheter le club à The Friedkin Group

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Le magnat américain de la technologie Michael Dell a publiquement démenti les spéculations selon lesquelles il préparerait une offre pour racheter Everton à son actuel propriétaire majoritaire, The Friedkin Group. Quatrième homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 183 milliards de livres sterling, il s’est exprimé sur les réseaux sociaux mercredi soir pour démentir les affirmations selon lesquelles sa famille souhaiterait racheter le club de la Mersey.

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Un milliardaire de la tech dément les rumeurs le liant à un rachat d’Everton

Michael, directeur général de Dell Technologies, a opposé un démenti cinglant en six mots aux informations parues ce week-end selon lesquelles il préparait le rachat du club de Premier League auprès de ses propriétaires actuels. Les spéculations autour d’un changement de propriétaire ont commencé plus tôt ce mois-ci, lorsque The Friedkin Group a indiqué être disposé à céder sa participation majoritaire après moins de deux ans aux commandes. L’homme d’affaires américain n’a toutefois aucune intention de se porter acquéreur.

Une publication sur les réseaux sociaux met fin aux spéculations

L’incertitude plane sur la direction d’Everton, alors que le mécontentement grandit dans le Merseyside face au manque de dépenses des propriétaires actuels. Les supporters ont vivement critiqué Dan Friedkin et sa direction cet été pour ne pas avoir réinvesti l’argent issu de plusieurs ventes importantes de joueurs, laissant David Moyes avec un effectif très réduit. Friedkin, qui n’a encore assisté en personne à aucun match d’Everton, a quant à lui été accusé de donner la priorité à la Roma, l’autre club du groupe.

Le journaliste Alan Nixon a d’abord rapporté dimanche que la famille Dell envisageait une offre de rachat, même si Goodison News a ensuite souligné les obstacles pratiques à une telle opération.

Les rumeurs ont refait surface jeudi sur X, lorsque le compte de supporters EFC DAILY (@EFCdaily_) a cité le journaliste Lewis Steele en écrivant : « Michael Dell, quatrième homme le plus riche du monde, figure parmi les candidats au rachat d’Everton. » Répondant directement à cette publication avec un emoji rieur, Dell a écrit : « Qui peut bien inventer ces histoires ? »

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Les propriétaires actuels recherchent des acheteurs sérieux

Le refus de Dell écarte un acquéreur potentiel de poids. L’Américain détient 40 % de Dell Technologies et a récemment dépassé Sergey Brin, cofondateur de Google, au classement Forbes après une hausse de 2,4 % de sa fortune, portée à 182,67 milliards de livres sterling. Il ne figure plus que derrière Larry Page, cofondateur d’Alphabet, Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, et Elon Musk, patron de Tesla.

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Par ailleurs, le Daily Mail a rapporté mercredi que The Friedkin Group sondait activement des investisseurs « sérieux », afin d’éviter aux supporters d’Everton un nouveau feuilleton interminable autour de la propriété du club, semblable à celui qui avait marqué la fin du mandat de Farhad Moshiri.

Si aucun favori ne se dégage encore clairement, Amanda Staveley, ancienne copropriétaire de Newcastle United, reste l’une des personnalités régulièrement citées pour revenir parmi les propriétaires de clubs anglais. Depuis qu’elle et son mari, Mehrdad Ghodoussi, ont vendu leurs parts dans le club de St James’ Park en 2024, elle a déposé une offre pour Tottenham Hotspur il y a un peu moins de deux ans et a récemment été associée à un rachat des actions de feu David Gold à West Ham United.

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La recherche de nouveaux investisseurs se poursuit

Dell étant définitivement hors course, The Friedkin Group continuera d’examiner en coulisses les candidatures crédibles, dans l’espoir d’assurer une transition sans heurts au Hill Dickinson Stadium. Trouver rapidement de nouveaux propriétaires prêts à s’engager sera crucial pour apaiser des supporters impatients avant le mercato de janvier. En attendant, Moyes doit veiller à ce que son effectif reste concentré sur les résultats sur le terrain.