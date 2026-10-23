Michael Carrick tenu pour responsable de la fronde tactique de Bruno Fernandes après avoir omis de sanctionner Lisandro Martinez à Manchester United

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L’ancien attaquant de Premier League Troy Deeney estime que l’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, s’est exposé aux récentes critiques tactiques de Bruno Fernandes en ne retirant pas Lisandro Martinez du onze de départ la semaine dernière. Le capitaine de Manchester United a publiquement remis en question l’approche de son entraîneur après la cuisante défaite 4-1 concédée mercredi sur le terrain de Côme en Ligue des champions.

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La gestion indulgente de Carrick provoque la sortie du capitaine

Carrick est accusé d’avoir sapé sa propre autorité dans le vestiaire de Manchester United en laissant les propos de Martinez sans sanction avant que Fernandes ne critique son plan de jeu en Italie. Après la lourde défaite en milieu de semaine, le milieu portugais a estimé que l’équipe devait être « plus courageuse sous la pression » et « prendre le risque de presser haut ». Son entraîneur a toutefois attribué la défaite à un manque de courses plutôt qu’à la tactique.

Deeney fustige l’absence de sanction

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Les critiques publiques de Fernandes sont intervenues quelques jours seulement après que Martinez a mis en cause le directeur technique Jason Wilcox pour ne pas avoir suffisamment renforcé l’effectif lors du mercato estival. Bien que le défenseur central argentin se soit ensuite excusé pour ses propos, il n’a pas été suspendu et était titulaire lors du match nul 1-1 contre Leeds United, dimanche dernier à Elland Road.

S’exprimant dans Premier League All Access, l’ancien attaquant de Watford Deeney a affirmé qu’en maintenant le défenseur dans l’équipe, Carrick avait involontairement encouragé le capitaine du club à tenir des propos déplacés : « La semaine dernière, après ce qu’a dit Martinez, vous ne pouvez pas le faire jouer. Il faut couper court immédiatement et lui dire : ‹ Je comprends que tu t’excuses et tout ça, mais tu ne fais pas partie de l’équipe cette semaine. › Et je sais qu’il a probablement regardé autour de lui en se disant : ‹ Je n’ai pas grand-chose à disposition, pas beaucoup d’aide, et nous allons à Elland Road. › Il faut couper court à ça.

« Dès lors qu’il ne l’a pas fait et que Martinez a joué, il a involontairement permis à Bruno Fernandes de parler. Bruno Fernandes en conclut que tout est permis : ‹ Je peux dire ce que je veux. › Mais je le dis depuis trois ans : quand Bruno Fernandes ne marque pas et ne délivre pas de passes décisives, ce n’est pas un capitaine. Nous en avons parlé tant de fois, ce n’est pas un leader. »

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La colère contre la direction attise les tensions

Alors que l’entraîneur et son capitaine doivent rapidement régler leurs différends pour mettre fin à une série de sept matches sans victoire, les supporters dirigent de plus en plus leur colère vers les dirigeants d’Old Trafford. Évoquant l’état d’esprit des supporters avant le retour à la compétition nationale dimanche, Alex Crook, correspondant en chef de talkSPORT pour le football, a averti que l’ambiance dans le stade pourrait « devenir très toxique » si les résultats ne s’amélioraient pas immédiatement : « Je pense que beaucoup de supporters de Manchester United étaient en colère, aussi bien dans les tribunes que devant leur télévision en milieu de semaine.

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« Ils auront vu ce qu’a dit Bruno Fernandes. Ils compatiront avec Michael Carrick. Je pense qu’ils éprouvent de l’empathie pour Michael Carrick. C’est une légende du club, quelqu’un qui a remporté la Coupe d’Europe en tant que joueur et qui a répondu présent quand le club avait besoin de lui la saison dernière.

« Ils sont très en colère contre les supérieurs de Carrick, notamment Jason Wilcox et Omar Berrada. Si ce match commence à tourner en leur défaveur, comme on peut le craindre après la première victoire de Bournemouth en Premier League le week-end dernier, la situation pourrait se dégrader très vite. Bournemouth a les moyens de surclasser Manchester United. »

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Bournemouth, en regain de forme, met à l’épreuve une entente fragile

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Manchester United attend un match difficile de Premier League dimanche, lorsque l’équipe recevra Bournemouth à Old Trafford. Bournemouth arrive à Manchester en pleine confiance après avoir enchaîné une victoire 2-0 contre Sunderland en championnat et un succès retentissant 3-0 face à l’AC Milan en Ligue Europa. Pour Carrick et ses joueurs, éviter un coup dur en début de match sera crucial afin d’empêcher la frustration grandissante dans les tribunes de s’amplifier.