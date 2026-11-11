Partager Suivez GOAL sur Google

Les dirigeants de Manchester United se réunissent avec Sir Jim Ratcliffe à Monaco pour décider de l’avenir de Michael Carrick après un début de saison désastreux. L’entraîneur risque d’être limogé avant la fin de la trêve internationale, alors que le club végète dans la zone de relégation.

Publicité

Les dirigeants de Manchester United discutent de l'avenir de Carrick

Les dirigeants de Manchester United rencontrent cette semaine l'actionnaire minoritaire Ratcliffe pour discuter de l'avenir de Michael Carrick au poste d'entraîneur, selon ESPN. L'entraîneur de 45 ans est au bord du licenciement après un début de saison catastrophique.

Son équipe en difficulté n'a remporté qu'un seul match de championnat jusqu'à présent et se trouve actuellement dans la zone de relégation de la Premier League. Si des sources au sein du club assurent qu'aucune décision définitive n'a encore été prise, Carrick semble de plus en plus susceptible de perdre son poste dans les prochains jours.

Une réunion à Monaco prévue avant le match nul contre Aston Villa

Le directeur général Omar Berrada et le directeur du football Jason Wilcox rejoindront Ratcliffe à Monaco pour des discussions au sommet. Cette réunion cruciale était prévue de longue date et n'a pas été convoquée uniquement en réaction au spectaculaire match nul 4-4 contre Aston Villa dimanche.

La situation incertaine de Carrick devrait toutefois désormais dominer entièrement l'ordre du jour. Berrada et Wilcox ont déjà évoqué son évolution lors de discussions internes préliminaires lundi.

Publicité Publicité

Malgré les nombreuses spéculations sur son avenir, Carrick et son staff sont retournés au centre d'entraînement de Carrington mardi matin. Il poursuit son travail comme d'habitude tandis que la majorité de ses joueurs partent rejoindre leurs sélections respectives.

Related Topics

Prochains matchs LIV Premier League 11:30 MUN

Pochettino et trois entraîneurs sans emploi dans le viseur

Si Ratcliffe suit une recommandation de Berrada et Wilcox visant à remplacer Carrick, le club dispose d'une liste restreinte d'entraîneurs confirmés. Mauricio Pochettino, Eddie Howe, Julian Nagelsmann et Antonio Conte figurent tous parmi les candidats à sa succession à Old Trafford. Howe, Nagelsmann et Conte sont actuellement sans emploi, ce qui en fait des options facilement accessibles pour la direction de Manchester United.

L'ancien entraîneur d'Ipswich Town Kieran McKenna compte également des soutiens en interne après avoir passé un entretien pour le poste d'entraîneur plus tôt en 2024. Toutefois, la situation alarmante de Manchester United en Premier League rend très peu probable le choix d'un jeune entraîneur prometteur pour mener la lutte contre la relégation.

Publicité

Une clause dans le contrat de Pochettino ouvre la voie avant Liverpool

Pochettino représente une option particulièrement intéressante pour les dirigeants de Manchester United. L'entraîneur de 54 ans a prolongé son contrat avec la sélection masculine des États-Unis en août, mais son accord comprendrait une clause spécifique l'autorisant à discuter avec certains clubs européens désignés.

L'ancien entraîneur de Tottenham serait très intéressé si le poste à Old Trafford devenait officiellement vacant. Le temps presse désormais pour la direction de Manchester United, qui doit arrêter sa prochaine décision majeure. Si Carrick est limogé, le changement devrait intervenir avant le retour de Manchester United à la compétition après la trêve internationale actuelle. L'équipe se déplacera à Anfield pour affronter Liverpool le 22 novembre.