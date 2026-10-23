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Michael Carrick se trouve dans une position précaire à Old Trafford, alors que Manchester United se prépare à un match crucial de Premier League contre Bournemouth. L’ancien milieu de terrain tente de sauver son poste d’entraîneur après une série de mauvais résultats qui pousse la direction du club à s’interroger sur son avenir à long terme.

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Carrick se maintient malgré la débâcle face à Como

Selon ESPN, Carrick sera toujours sur le banc d'Old Trafford lorsque Manchester United recevra le Bournemouth de Marco Rose dimanche. L'entraîneur de 45 ans fait l'objet de vives critiques après l'humiliante défaite 4-1 face à Como en Ligue des champions mercredi.

Les dirigeants de Manchester United sont très préoccupés par la trajectoire actuelle de l'équipe. Le club n'a remporté qu'un seul match de Premier League cette saison et reste sur une triste série de sept rencontres sans victoire, toutes compétitions confondues.

Malgré le contrat de deux ans signé en mai, le poste de Carrick est fortement menacé. La direction reconnaît qu'un changement d'entraîneur sera inévitable si les résultats ne s'améliorent pas immédiatement, même si elle conserve une certaine compréhension pour sa situation.

Fronde des joueurs et stupeur de l'encadrement





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ESPN fait état d'une frustration grandissante en coulisses à Old Trafford. Des responsables du club auraient été stupéfaits par la piètre prestation en Italie, Amad Diallo, entré à la mi-temps, étant considéré comme le seul joueur à avoir tiré son épingle du jeu.

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Au sein du club, le sentiment prévaut que plusieurs joueurs ne prennent pas leur part de responsabilité dans la crise actuelle. Ce fossé a été mis en évidence par le capitaine Bruno Fernandes, qui a semblé remettre en question les choix tactiques de Carrick lors d'une interview d'après-match, après son remplacement à la 67e minute.

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La direction du club examine actuellement les propos de Fernandes afin de déterminer si une sanction disciplinaire s'impose.

Un vestiaire divisé

Les tensions à Manchester United ne concernent pas seulement l'entraîneur actuel. Fernandes est désormais le deuxième cadre de l'équipe à exprimer publiquement sa frustration envers des membres de l'encadrement du club ces dernières semaines.

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Auparavant, Lisandro Martinez avait ouvertement critiqué le directeur du football Jason Wilcox et la direction de Manchester United après une défaite 2-0 face à l'Atlético de Madrid. Le défenseur argentin avait ensuite écopé d'une amende et avait été contraint de présenter publiquement ses excuses pour ses propos.

Ces tensions répétées témoignent d'un effectif profondément déstabilisé. Carrick doit maintenant trouver le moyen de réunir ses joueurs tout en faisant face à une forte pression médiatique et à la menace grandissante d'un licenciement.

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Bournemouth, un rendez-vous décisif





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Les joueurs de Manchester United ont bénéficié d'un jour de repos jeudi, mais reprendront l'entraînement vendredi pour préparer la réception de Bournemouth. Carrick doit également se présenter devant les médias vendredi après-midi pour sa conférence de presse d'avant-match.

La rencontre de dimanche sera déterminante pour l'entraîneur. Tout résultat autre qu'une victoire convaincante face à l'équipe de Rose pourrait sceller son sort, alors que Manchester United cherche désespérément à sauver une saison qui lui échappe.



