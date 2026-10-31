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L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a reconnu que des « vérités difficiles à entendre » avaient été échangées en interne alors que le club traverse une série de huit matches sans victoire. Sous forte pression, il doit redresser la barre dès ce week-end, avec un déplacement difficile à Chelsea.

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Situation désespérée à Old Trafford

La saison désastreuse de Manchester United a atteint un nouveau point bas dimanche dernier, avec une lourde défaite à domicile contre Bournemouth (3-0). Ce revers est survenu quatre jours seulement après une humiliante défaite en Ligue des champions sur le terrain de Como, nouveau venu italien dans la compétition (4-1). Manchester United n’a remporté qu’un seul match de championnat cette saison et traverse sa pire période depuis la saison 1988-1989.

La direction du club, notamment son directeur général Omar Berrada et son directeur sportif Jason Wilcox, essuie de vives critiques pour ne pas avoir suffisamment renforcé l’effectif cet été. Malgré une pression croissante et le pire début de saison de United en championnat depuis 1986, les dirigeants ont assuré à Carrick qu’il resterait sur le banc pour le moment.

Des discussions franches en coulisses

Face à la crise, Carrick a confirmé que des discussions franches avaient eu lieu à tous les niveaux du club.

« C’est assez clair, a déclaré l’entraîneur de 45 ans aux journalistes. Les échanges ne sont pas toujours agréables, que ce soit entre les joueurs et moi ou entre Jason, Omar, les propriétaires et moi. C’est la vérité, parfois difficile à entendre, et c’est ce dont nous avons besoin pour avancer. Nous ferons tout ce qu’il faut pour avancer. »

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L’entraîneur de United a également souligné l’importance de recueillir l’avis des joueurs dans les moments difficiles. « Nous faisons toujours ce qui nous semble le mieux pour tirer le maximum de l’équipe, a-t-il ajouté. Bien sûr, il y a des moments où l’on parle à certains joueurs, c’est normal. Quand on veut des leaders dans le vestiaire, on veut connaître leur avis sur certaines choses, et il y a des moments où on le leur demande. Ça ne pose absolument aucun problème. Cela ne veut pas dire que nous sommes toujours d’accord avec eux, mais ça ne pose aucun problème. Ensuite, nous avançons tous dans la même direction. »

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Un effectif fragile en quête de confiance

Au-delà des problèmes structurels, Carrick estime que son équipe souffre d’un grave manque de confiance. Il a également rejeté les propos de son ancien coéquipier Gary Neville, qui avait suggéré que certains joueurs de United manquaient de professionnalisme en ce qui concerne leur sommeil et leur vie sociale. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait constaté de tels problèmes, Carrick a répondu sans détour : « Non. Gaz dit beaucoup de choses. »

Malgré les critiques extérieures, l’entraîneur reste convaincu que la situation peut rapidement évoluer sur le terrain. « C’est ce qui est beau dans le sport avec la confiance, a fait remarquer Carrick. La confiance, d’une certaine manière, est le facteur principal de cette conviction, de cette foi en soi. Elle prime en quelque sorte sur tout le reste en matière de performance.

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« Mais ce qui est beau avec la confiance, c’est qu’elle peut revenir vite : sur une seule action, un seul événement dans un match, une victoire, un résultat. Nous l’avons déjà vu, nous l’avons vu il y a quelques mois. Elle peut revenir rapidement. C’est ce qui nous pousse à continuer et à croire que nous n’en sommes jamais loin, que ce qui est possible reste toujours à portée de main.

« Bien sûr, quand on ne gagne pas et qu’on a le sentiment de ne pas bien jouer, le doute s’installe naturellement. Le défi, c’est de garder cette conviction au fond de soi, de savoir qu’elle est toujours là et que c’est possible.

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« C’est exactement là où nous en sommes aujourd’hui. Il nous faut un déclic pour tout le monde, pour changer l’état d’esprit et retrouver la confiance, au sein de l’équipe bien sûr, mais aussi chez les supporters, ainsi que cette conviction. Nous n’en sommes jamais aussi loin qu’il n’y paraît. »

Le rendez-vous décisif à Stamford Bridge approche

Carrick doit maintenant provoquer un sursaut immédiat : United se rend à Stamford Bridge pour affronter Chelsea samedi. Obtenir un résultat positif dans l’ouest de Londres est primordial, non seulement pour redresser la saison du club en championnat, mais peut-être aussi pour que l’entraîneur conserve son poste.

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Une nouvelle lourde défaite pourrait contraindre la direction de United à prendre une décision radicale. Alors que les supporters s’impatientent de plus en plus et que l’équipe reste engluée près du bas du classement, le match de samedi représente un moment décisif pour l’avenir de Carrick à Old Trafford.