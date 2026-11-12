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Manchester United a officiellement limogé Michael Carrick après un début de saison extrêmement décevant en Premier League. Bien qu’il ait mené l’équipe à la troisième place la saison dernière, la direction a décidé sans ménagement qu’un changement d’entraîneur était nécessaire pour atteindre ses objectifs actuels.

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Carrick quitte son poste d’entraîneur de l’équipe première

Manchester United a officiellement confirmé le départ de Carrick de son poste d’entraîneur de l’équipe première masculine. Cette décision fait suite à un début de saison particulièrement décevant. Manchester United n’a remporté qu’un seul de ses dix matches de Premier League cette saison. Le club se trouve ainsi dans la zone de relégation, avec un seul point d’avance sur Crystal Palace, dernier du classement.

Malgré ses succès précédents, le club a estimé qu’un changement de cap immédiat était nécessaire. Le conseil d’administration a conclu que le départ de Carrick s’imposait pour que Manchester United puisse encore atteindre ses ambitions élevées cette saison.

Une décision difficile pour le conseil d’administration

Manchester United a publié un communiqué pour expliquer précisément les raisons de ce changement d’entraîneur. Le club a reconnu qu’il avait été extrêmement difficile de se séparer de son ancien joueur.

« Manchester United confirme que Michael Carrick a quitté son poste d’entraîneur de l’équipe première masculine, indique le communiqué. Michael est revenu au club en janvier et a conduit l’équipe à la troisième place de Premier League en remportant 12 des 17 derniers matches de la saison 2025/26. L’équipe a récolté plus de points que toute autre formation du championnat sur cette période.

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Après un début de saison décevant, le club est parvenu à la conclusion, extrêmement difficile, qu’un changement était nécessaire pour atteindre nos objectifs. »

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Une légende pour toujours

Malgré cette séparation, le club souligne que Carrick fait toujours partie de l’histoire de Manchester United et qu’il en reste une légende. Joueur du club pendant plus de dix ans, Carrick a contribué à remporter 18 trophées pour les supporters d’Old Trafford, dont une Ligue des champions et cinq titres de Premier League.

« Michael est et restera une légende de Manchester United, poursuit le communiqué. Comme lorsqu’il était joueur, il a fait preuve du plus grand dévouement et d’un professionnalisme exemplaire tout au long de son retour au club. Son leadership et ses réussites la saison dernière resteront dans les mémoires. Le club entend nommer un successeur permanent aussi rapidement que possible. »

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Le club cherche rapidement un successeur permanent

L’attention se porte désormais entièrement sur l’avenir du poste d’entraîneur à Manchester United. La direction doit agir rapidement pour éviter que la saison en cours ne soit complètement compromise.

Plusieurs noms ont été évoqués pour le poste à Old Trafford, notamment Julian Nagelsmann, Eddie Howe et Antonio Conte. Toutefois, selon certaines informations, le sélectionneur de l’équipe masculine des États-Unis, Mauricio Pochettino, serait le favori pour succéder à Carrick.