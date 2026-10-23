Michael Carrick fait soudain quelque chose de très inhabituel lors d’une conférence de presse de Manchester United chargée d’émotion

Michael Carrick a tenu un discours émouvant vendredi après-midi lors de la conférence de presse précédant le match entre Manchester United et Bournemouth. Il a pris la parole avant même qu’une seule question ne soit posée dans la salle.

Manchester United a connu un début de saison catastrophique. Le club n’a remporté que deux de ses onze derniers matches et occupe la treizième place de Premier League. Mercredi, il s’est incliné 4-1 face à Como en Ligue des champions.

La position de Carrick à la tête de Manchester United est donc sous pression. Selon plusieurs médias britanniques, l’Anglais conserve pour l’instant la confiance de sa direction, mais des successeurs potentiels sont déjà envisagés en coulisses.

Carrick a immédiatement pris la parole lors de la conférence de presse. « Je vais commencer aujourd’hui. Je veux simplement dire quelques mots. C’est important pour moi. Ces derniers temps, les choses ne vont pas bien pour nous. Je pense que c’est clair. J’accepte donc pleinement la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Nous avons connu cinq mois de réussite relative, une période durant laquelle j’étais satisfait de beaucoup de choses que je voyais et de ce que nous montrions en équipe », a-t-il commencé.

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« Ces derniers temps, nos performances ne sont pas assez bonnes. C’est clair. Nous traversons une période dont nous ne sommes vraiment pas satisfaits. Mercredi a été une mauvaise soirée (défaite 4-1 contre Como, ndlr). C’était une mauvaise soirée pour de nombreuses raisons, et cela a fait très mal. Cela m’a fait mal, à moi aussi, de nous voir jouer ainsi, de voir comment le match s’est déroulé. Comme je l’ai dit après la rencontre : il était vraiment inacceptable de jouer de cette manière », a déclaré le technicien britannique, visiblement ému.

« Les supporters sont une composante extrêmement importante de ce club de football. Pour moi, cela a été un moment difficile de voir les supporters qui avaient fait l’effort de venir, qui avaient consacré du temps et de l’argent pour nous soutenir mercredi, ressentir après le match ce que nous ressentions tous. C’est clair », a-t-il poursuivi, toujours visiblement ému.

« Ma responsabilité est d’aligner une équipe qui représente ce club de football, qui représente les supporters et dont ils peuvent être fiers en raison de l’identité que nous montrons. Nous nous en sommes écartés récemment, lors de certains matches. J’en suis pleinement conscient et je prends absolument des mesures pour y remédier. Je trouve important que nous en prenions tous conscience. En tout cas, j’en ai conscience », a-t-il conclu la première partie de son discours, qui a duré six minutes au total.

Manchester United aura l’occasion de se reprendre dimanche après-midi. Bournemouth se rendra alors à Old Trafford. Le coup d’envoi sera donné à 15 h 00.