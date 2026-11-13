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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Michael Carrick fait ses adieux à Manchester United avec un message émouvant : « Cet amour ne meurt jamais »

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Michael Carrick, l'ancien entraîneur de Manchester United, a adressé un message d'adieu émouvant aux supporters du club, exprimant sa gratitude pour l'occasion qui lui a été offerte de diriger l'équipe, tout en affirmant que son lien avec Manchester United restera indéfectible malgré la fin de sa mission sur le banc.

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Le message est intervenu après la nomination de l'Argentin Mauricio Pochettino au poste de nouveau directeur technique de l'équipe, marquant le début d'une nouvelle ère à Old Trafford.

Carrick a tenu, selon le journal « Marca », à faire ses adieux aux supporters de Manchester United par un message dans lequel il est revenu sur les étapes de sa relation avec le club, entre les murs duquel il a passé de longues années en tant que joueur, avant d'y revenir comme entraîneur et de prendre les commandes de l'équipe.

Carrick a adressé ses remerciements à tous ceux qui l'ont soutenu durant son expérience, à commencer par les supporters, en passant par le staff technique et les employés, jusqu'aux joueurs.

Carrick a affirmé qu'entraîner Manchester United avait été un grand honneur dans sa carrière, soulignant que cette opportunité n'est pas offerte à beaucoup, et qu'il éprouvait une immense reconnaissance d'avoir fait partie de cette institution.

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Il a expliqué que la responsabilité au sein d'un club de l'envergure de Manchester United va au-delà de la simple recherche de victoires, car elle exige une véritable compréhension de son histoire, de sa culture et de ses valeurs, ainsi que le respect des standards qui se sont enracinés au fil de longues années, estimant que la singularité du club avait été pour lui une source d'inspiration permanente.

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L'ancien entraîneur a consacré une partie de son message aux supporters de Manchester United, les qualifiant de particuliers et d'uniques, soulignant que les plus beaux moments de son expérience avaient résidé dans le fait de voir leur joie et leur émotion face aux victoires et aux moments exceptionnels vécus par l'équipe au cours de l'année.

Il a ajouté qu'il avait voulu leur rendre une part de l'amour qu'il avait reçu d'eux, affirmant que cet amour ne meurt jamais, et que sa relation avec les supporters perdurerait quelles que soient les circonstances.

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Carrick a reconnu que l'équipe n'avait pas obtenu les résultats escomptés au cours de la dernière période, mais il a exprimé sa gratitude envers les supporters pour avoir continué à le soutenir malgré la difficulté de la période.

Il a expliqué que leur soutien, dans les moments où les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes, comptait énormément pour lui, estimant que la fidélité dans les moments difficiles révèle la vraie nature des supporters, l'une des raisons qui lui ont fait aimer le club et s'y attacher depuis de longues années.

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Il a également adressé ses remerciements aux membres du staff technique, saluant leur dévouement, leurs efforts quotidiens et leur soutien continu, affirmant son estime pour ce qu'ils avaient apporté tout au long de leur période de travail commune.

Il n'a pas oublié ceux qui œuvrent dans les coulisses, dont il a souligné que les efforts ne bénéficient pas toujours de l'attention suffisante, malgré leur grande importance. Il a par ailleurs souhaité aux joueurs bonne chance pour la suite de leur parcours, en reconnaissance de ce qu'ils avaient donné durant sa période à la tête de l'équipe.

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Carrick a conclu son message en affirmant que Manchester United resterait une partie intégrante de sa vie, et que la fin de sa mission d'entraîneur ne changerait pas son sentiment de fierté d'appartenir au club.

Il a précisé qu'il continuerait à soutenir l'équipe depuis les tribunes et à suivre ses matches en tant que supporter, lui souhaitant de remporter davantage de succès lors de la prochaine étape sous la direction de Pochettino.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

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