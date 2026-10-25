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Michael Carrick a fermement démenti que son tour d’Old Trafford après le match ait été un adieu chargé d’émotion aux supporters de Manchester United. Mais l’entraîneur, sous pression, a reconnu ne rien savoir de son avenir à long terme au club après l’humiliante défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth, qui a porté à huit matches, toutes compétitions confondues, la série sans victoire de Manchester United.

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Faire face à une pression grandissante

Manchester United traverse une crise après avoir subi une défaite catastrophique 3-0 face à Bournemouth dimanche. Le club enchaîne désormais huit matches sans victoire. Interrogé par Sky Sports, Carrick a évoqué les spéculations concernant son poste.

« C’est une situation difficile, inutile de le nier. Je ne sais vraiment pas à quoi elle ressemblera ni ce qui va se passer ensuite, a déclaré Carrick. Je ferai toujours de mon mieux pour le club et cela ne changera pas maintenant. J’aime ce que je fais et je mesure la responsabilité qui m’incombe : il faudra attendre de voir. »

Carrick nie avoir fait ses adieux

Après le coup de sifflet final, Carrick a fait le tour du terrain en applaudissant les supporters, qui avaient scandé son nom malgré cette prestation désastreuse. Il a toutefois rapidement écarté l’idée qu’il leur faisait ses adieux.

« Ce n’étaient pas des adieux de ma part. J’éprouve des sentiments partagés et je suis peiné pour mes joueurs, qui traversent une période difficile. Sur certains points, nous pouvons apporter notre aide ; sur d’autres, la situation nous échappe, et les joueurs le ressentent en ce moment. La réaction des supporters me laisse partagé. Avoir ce lien avec eux suscite des sentiments partagés. Il me faudra un peu de temps pour digérer tout cela, mais j’apprécie sincèrement leur soutien. Nous en sommes là : nos résultats et nos prestations n’ont pas été assez bons. »

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Un vestiaire dévasté

Le résultat face à Bournemouth a conclu une semaine éprouvante pour Manchester United, lourdement battu 4-1 à Côme en Ligue des champions quelques jours plus tôt. Carrick a reconnu le poids de ces résultats sur son effectif. « Ce n’était pas une bonne manière de terminer le match. La journée a été difficile pour eux. Nous avons abordé la rencontre un peu ébranlés et cela se sentait sur le terrain », a admis Carrick.

« Les joueurs souffrent vraiment, du moins ceux à qui j’ai parlé. Ce n’est pas agréable de voir leur déception, mais il faut l’accepter : c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. »

Quelle suite pour Manchester United ?

Manchester United n’a plus remporté de match de championnat à domicile depuis août. Les prochaines rencontres pourraient donc marquer un tournant décisif. La direction du club subit une immense pression pour prendre une décision définitive sur l’avenir de Carrick avant son prochain match crucial de Premier League.



