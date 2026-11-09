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L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a pris la défense de Diogo Dalot alors que des voix réclament que le latéral ne soit plus titularisé après le match nul 4-4 de dimanche contre Aston Villa. En difficulté à Old Trafford, le joueur de 27 ans a été remplacé par Patrick Dorgu, qui a inscrit un but et délivré une passe décisive dans le temps additionnel.

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Le défenseur critiqué reçoit le soutien de son entraîneur

Carrick a refusé d’accabler Dalot malgré la prestation difficile du défenseur portugais, avant que l’entrée de Dorgu n’inspire un spectaculaire retour. Titulaire au poste d’arrière gauche, Dalot a tardé à intervenir sur Alysson lors de l’ouverture du score des visiteurs après 60 secondes, avant de commettre une faute sur le même joueur qui a provoqué un penalty en début de seconde période. Cette prestation fait suite aux critiques essuyées en milieu de semaine, après qu’il a été pris à défaut dans son placement lors de la victoire 3-2 obtenue mardi contre la Roma après avoir été mené.

Des erreurs coûteuses provoquent la colère des supporters

Après le but de Nicolas Jackson, qui a porté le score à 2-0 à la quatrième minute, Bruno Fernandes et Youri Tielemans, ancien milieu de Villa, ont égalisé avant la pause. Mais un penalty de John McGinn et un but de Leon Goretzka ont redonné deux buts d’avance aux visiteurs.

Interrogé en conférence de presse d’après-match sur la possibilité que la frustration des supporters coûte à Dalot sa place de titulaire, Carrick a déclaré : « Je pense qu’il faut faire attention avec ça. Je comprends la frustration.

« Je comprends la déception des supporters. Nous sommes tous frustrés. Nous sommes tous déçus. Et les joueurs le sont autant que n’importe qui, je vous le garantis.

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« Diogo donne absolument tout. Il a joué à différents postes. Il a joué arrière gauche. Il a parfois très bien joué. »

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Son engagement dans le vestiaire salué publiquement

Si l’entrée tardive de Dorgu a aidé Manchester United à devenir la première équipe de Premier League à remonter deux fois un déficit de deux buts dans un même match, l’entraîneur a insisté sur le fait qu’une erreur ne devait pas occulter l’ensemble de la contribution de Dalot.

Carrick a ajouté : « Il a concédé un penalty. Il le sait. Il aurait peut-être pu faire un peu mieux. D’accord, ça fait partie du jeu ; il a fait une erreur. Mais il se soucie énormément de l’équipe et il a tout donné.

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« J’apprécie donc ce qu’il apporte à l’équipe. J’apprécie ce qu’il apporte au groupe. J’apprécie ce qu’il apporte à tout notre environnement et à la culture que nous avons.

« Choisir l’équipe et décider qui jouera le prochain match, c’est une tout autre décision. Mais c’est un tout autre match qui nous attend désormais. »

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La lutte pour le maintien attend United après la trêve

Malgré son retour en fin de match, Manchester United aborde la trêve internationale à la 18e place, avec seulement une victoire, cinq nuls et quatre défaites en 10 matches. Il s’agit de son plus mauvais classement dans l’élite à ce stade de la saison depuis sa 20e place en 1986-1987. Le club porte également à huit matches sa série sans victoire en championnat, ce qui ne lui était arrivé qu’une seule autre fois, entre avril et mai 2025. Carrick doit désormais trancher la question du poste d’arrière gauche pour la reprise.