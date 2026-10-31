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Michael Carrick a exhorté Manchester United à « continuer à avancer » après sa défaite 2-0 contre Chelsea, samedi à Stamford Bridge, qui l’expose au risque de tomber dans la zone de relégation. United s’est procuré de nombreuses occasions en première période sans en concrétiser aucune, avant que Morgan Rogers ne marque après la pause et que Lisandro Martinez ne soit expulsé pour un deuxième carton jaune.

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Carrick minimise les craintes d’une relégation

United abordait cette rencontre avec un seul point d’avance sur la zone de relégation, rapportait le Manchester Evening News, ce qui signifiait que le club pouvait être dépassé d’ici la fin de la journée en fonction des résultats. « Nous devons continuer à avancer et à gagner des matches, c’est aussi simple que cela », a déclaré Carrick à ce sujet.

« Rien de ce que je pourrais vous dire maintenant n’y changera quoi que ce soit. Nous devons aller de l’avant et gagner des matches de football, c’est aussi simple que cela. » Interrogé sur le stigmate que représenterait une place parmi les trois derniers, il a répondu : « Pas pour moi, non. »

Chelsea punit le manque de réalisme de United à Stamford Bridge

United a bien entamé la rencontre et s’est procuré une série d’occasions en première période, sans parvenir à les concrétiser. Rogers a ensuite marqué pour Chelsea à la 59e minute. La situation s’est aggravée lorsque Martinez a reçu un deuxième carton jaune après une collision avec Wesley Fofana, puis Cole Palmer a transformé un penalty malgré la main que Senne Lammens avait réussi à mettre sur le ballon.

« Je pense que notre première période a été l’une de nos meilleures depuis un certain temps », a déclaré Carrick en conférence de presse. « Oui, mais c’est comme ça », a-t-il ajouté à propos du manque de réalisme de son équipe. « Il y a des hauts et des bas, et il faut savoir les gérer. Il faut profiter des moments où tout se passe bien. Cela résume notre situation : c’est ce qui arrive quand on traverse une période comme la nôtre. »

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Carrick hésitant sur l’expulsion de Martinez

Carrick estime que son équipe avait représenté une réelle menace avant la pause. « Nous étions dangereux, notre jeu était fluide, nous ressemblions à une bonne équipe et, comme je l’ai dit, nous étions vraiment dangereux. Nous aurions pu, et même dû, marquer un ou deux buts, peut-être même trois, au vu des occasions et des espaces que nous avons créés. Ensuite, le match nous a échappé », a déclaré Carrick. « Certaines décisions, je n’ai pas revu les images, donc je ne sais pas si cela méritait une expulsion ou non. Il y a évidemment eu ce geste, et l’arbitre a pris cette décision, mais c’est un moment important du match. La seconde période nous a échappé, et c’est quelque chose que nous devons apprendre à gérer.

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« Parfois, on subit des coups d’arrêt pendant un match et il faut mieux réagir, surtout après avoir été dans une si bonne position en première période. À certains égards, les deux mi-temps auraient difficilement pu être plus différentes. » Il a ajouté à propos du carton rouge : « Cela a joué un rôle majeur dans le match. Le deuxième but et le fait de nous retrouver à dix à ce moment-là ont eu une grande influence, c’est certain. »

Quelle suite pour Carrick et United ?

United n’a pas réussi à réagir à dix durant la dernière demi-heure, et Carrick sait que son équipe doit convertir ses bonnes séquences en buts pour s’éloigner de la zone dangereuse.

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« La seule façon de s’en sortir, c’est évidemment de concrétiser ses occasions, de renverser la situation et de rester dans le match quand les choses tournent momentanément en votre défaveur », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas profité des occasions que nous avons eues, puis nous avons trop laissé le match nous échapper lorsque les événements ont tourné contre nous. »