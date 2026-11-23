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Les dirigeants du Bayern Munich Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge font face à de vives critiques après avoir évoqué publiquement la situation contractuelle de Jamal Musiala en raison de ses récents problèmes neurologiques. L’ancien défenseur du Hertha Berlin Maik Franz a dénoncé l’attitude de la direction envers le milieu offensif, la qualifiant d’odieuse.

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Vives critiques sur le traitement réservé à Musiala

La haute direction du Bayern essuie de vives critiques pour ses récentes déclarations publiques concernant la santé de Musiala . Franz s’en est pris avec virulence aux dirigeants du club lors d’une intervention remarquée sur le média allemand Sport1. La polémique découle de récentes déclarations de Hoeness et Rummenigge aux médias. Les dirigeants du Bayern ont ouvertement évoqué la possibilité de réévaluer le contrat de Musiala en raison de ses problèmes neurologiques persistants.

Le milieu offensif de 23 ans n’a disputé que quatre matches de Bundesliga cette saison et inscrit un but. Le fait que ces discussions internes aient été rendues publiques suscite désormais un vaste débat dans le football allemand. Supporters et observateurs se disent surpris par la manière dont une question personnelle aussi délicate a été traitée.

Franz dénonce une attitude odieuse

Franz n’a pas mâché ses mots, accusant la direction du Bayern d’avoir eu un comportement inacceptable envers sa jeune star. Il a toutefois pris soin d’exclure l’entraîneur Vincent Kompany et le directeur sportif Max Eberl de ses vives critiques.

« Ce que fait la direction du Bayern ici, et je ne parle pas de Kompany ni d’Eberl, qui se sont conduits de manière irréprochable, mais plutôt des agissements de Hoeness, Dreesen et Rummenigge, est, à mes yeux, odieux et frôle l’intimidation, a déclaré Franz. Il est déplacé de parler publiquement d’un problème médical et des conséquences qu’il pourrait avoir sur le salaire d’un joueur à ce niveau. Je trouve cela inacceptable. Il ne faut pas oublier que Jamal a fait tout ce qui était en son pouvoir pour revenir. »

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L’argent avant la personne

Cette situation amène Franz à remettre profondément en question les valeurs fondamentales du club bavarois. Selon lui, la façon dont la direction gère avec agressivité les problèmes de santé de Musiala a totalement vidé de son sens la célèbre devise du club.

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« On ne parle plus de ‹ Mia san mia › (‹ Nous sommes qui nous sommes ›), mais plutôt de ‹ Mia san money ›. L’argent passe avant la personne. C’est intolérable », a-t-il ajouté.

Dans l’attente d’une issue

Tous les regards restent désormais braqués sur la direction du Bayern Munich. Hoeness, Dreesen et Rummenigge devraient subir une pression croissante pour clarifier leur position sur l’avenir à long terme de Musiala et son bien-être au sein du club.

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De son côté, Musiala continuera de se concentrer entièrement sur sa santé et sa guérison. Le joueur de 23 ans espère surmonter ses problèmes neurologiques et retrouver les terrains dès que possible. Une fois pleinement rétabli, il restera un talent essentiel pour son club comme pour la sélection nationale.