Mi-temps - Chelsea 1-0 Francfort, Les Blues ont pris l'ascendant

Après le match nul obtenu en Allemagne la semaine passée (1-1), Chelsea a ouvert le score ce jeudi devant ses supporters. Un but signé Loftus Cheek.

Cette année, la finale de la a de fortes chances d'opposer deux équipes anglaises. Toutefois, la prudence demeurait de mise avant les matches retour des demies, à fortiori au milieu d'une semaine qui a vu de nombreux scénarios renversants et improbables se produire. Et est le représentant de PL qui semblait avoir la marge la moins conséquente même si le nul ramené de Francfort jeudi dernier s'apparente à un résultat positif (1-1).

Loftus Cheek ouvre le score pour les Blues​

OUVERTURE DU SCORE POUR CHELSEA (1-0) 🔥



C'est LOFTUS-CHEEK qui permet aux siens de prendre l'avantage. Les Blues font un premier pas vers la finale de la Ligue Europa !! 🔵🔵 #CHEFRA — Goal (@GoalFrance) 9 mai 2019

Pourtant, les Blues n'ont pas laissé le doute s'installer dans les têtes ce mercredi soir devant leurs supporters. Plus entreprenants que leurs adversaires du soir, les hommes de Maurizio Sarri ont en effet ouvert le score dès la 28ème minute de jeu dans leur demi-finale retour. Un but signé Loftus Cheek, qui ne s'est pas fait prier pour tromper Kevin Trapp, le gardien prêté par le PSG a Francfort cette saison. Sans réaction suite à ce but inscrit par l'international anglais, Francfort ne semblait pas en mesure d'égaliser durant le reste de ce premier acte, au cours duquel Chelsea a fait un premier pas vers la qualification !!