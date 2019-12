MHSC-PSG - Der Zakarian : "Neymar, toujours en train de pleurer"

Dans l’émission Téléfoot, l’entraîneur de Montpellier a fustigé l’attitude du Brésilien pendant la rencontre MHSC-PSG (1-3).

Neymar a incontestablement été l’homme du match entre et le (1-3) ce samedi en . C’est bien simple : le Brésilien a tout fait. Du très mauvais - avec des pertes de balle, des simulations et des provocations - mais aussi du très bon, en témoigne son coup franc incroyable pour remettre les deux équipes à égalité.

Et Neymar ne s’est évidemment pas arrêté en si bon chemin. Pour faire oublier ses 75 premières minutes médiocres, le Brésilien a ensuite offert une passe décisive à Kylian Mbappé… avant de s’embrouiller avec Andy Delort dans le couloir qui menait les joueurs aux vestiaires. La raison ? Le Montpelliérain reprochait alors son comportement "hautain" au Parisien.

Der Zakarian d'accord avec Delort

Un avis partagé par son entraîneur, Michel Der Zakarian. Au moment où celui-ci s’est présenté en conférence de presse, la bisbille entre Delort et Neymar était d’ores et déjà sur toutes les lèvres, et il n’a évidemment pas échappé à la question. Avec une réponse cash !

"Quand il y a quelqu'un qui chambre, qui allume… En plus, il a un jeu qui provoque toujours l'adversaire à travers ses dribbles. Quand il prend un petit tampon, il est toujours en train de pleurer", a regretté Der Zakarian face aux journalistes.