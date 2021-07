MHSC - Les premiers mots de Mamadou Sakho

L'ancien défenseur du PSG s'est engagé en faveur de Montpellier, mardi. À 31 ans, il fait son retour en France avec énormément d'ambitions.

Il est l'un des chouchous du public français. À 31 ans, le très souriant Mamadou Sakho est de retour en France, lui qui s'est engagé, mardi, en faveur de Montpellier. Après plusieurs années passées en Angleterre, celui qui était libre de tout contrat après une expérience à Crystal Palace s'est officiellement engagé jusqu'en 2024.



Un gros coup pour le MHSC, qui venait d'enregistrer deux départs importants en défense centrale : ceux de Daniel Congré et Vitorino Hilton. Avec Mamadou Sakho, le club du sud de la France pourra compter sur un défenseur d'expérience, notamment passé par des clubs de très haut niveau, tels que Liverpool et le PSG.

Et son retour en France n'a rien d'une pré-retraite. À 31 ans, Mamadou Sakho est encore en pleine forme et est motivé à prouver sa valeur sous ses nouvelles couleurs. En marge de sa signature, le principal intéressé a livré un discours sous le signe de la détermination, lui qui se fixe de nombreux objectifs pour la saison à venir.

"Le projet est génial, il y a beaucoup de jeunes"

"Je suis très heureux de revenir en France avec un super projet tel que celui de Montpellier. On a beaucoup échangé avec les dirigeants, le projet est génial, il y a beaucoup de jeunes dans l’effectif, beaucoup de très bons joueurs. J’ai craqué, on va dire ! (il sourit) Ça me rapproche aussi de ma famille, de ma maman qui est un petit peu malade… donc voilà, tous ces aspects ont fait qu’aujourd’hui je me retrouve ici et j’en suis très content", a d'abord expliqué celui qui portera le numéro 3 au MHSC.

"Je suis du genre à toujours garder mes objectifs pour moi, j’en ai énormément sinon je n’aurais pas fait ce choix-là. Je vais travailler et on verra la suite sur le terrain. Merci à tous les supporters que j’ai pu croiser dans les rues ces deux derniers jours, merci de votre soutien et j’espère que cette année, on passera une saison formidable avec notre douzième homme", a ensuite ajouté Mamadou Sakho. Voici un retour qui devrait faire du bien non seulement à Montpellier, mais bien à toute la Ligue 1 !