MHSC - "Le plus beau et le plus fort" : Nicollin dézingue Cozza !

D’après le Midi-Libre, un club de Liga souhaite recruter Nicolas Cozza, dont l’attitude agace le président du MHSC, Laurent Nicollin.

Les joies du mercato hivernal. Ou plutôt ses peines en ce qui concerne Montpellier. Le club héraultais s’attendait à une fin tranquille, mais c’était sans compter sur un club de Liga, dont l’identité n’a pas filtré, à l’affût pour Nicolas Cozza (22 ans).

Nicollin : "Ça m’agace et m’insupporte"

L’information provient de nos confrères du Midi-Libre, et ces derniers n’ont pas tardé pour la vérifier auprès du président montpelliérain, Laurent Nicollin. Dans les colonnes du quotidien, le fils de Loulou n’a pas caché son mécontentement.

"On vient de recevoir l’offre, on va y réfléchir. Quand un gamin de 22 ans ne joue que quatre matchs sur cinq et veut partir car il estime qu’il est le plus beau et le plus fort, cela m’agace et m’insupporte. Ce n’est pas dans l’esprit de la Paillade. Si les gens estiment que c’est mieux ailleurs, je ne retiens personne", a-t-il répondu à nos confrères.

Un prêt avec option d’achat, accepté par Nicollin ?

Malgré ce discours fort, Nicollin aurait été convaincu par l’offre espagnole, un prêt avec option d’achat. Du côté du joueur, qui estime ne pas bénéficier d’un temps de jeu suffisant, les valises sont prêtes.

Pour rappel, Cozza a disputé 10 matchs de Ligue 1 depuis le début de saison, et il a récemment enchaîné trois titularisations consécutives face à Marseille (1-3), Nantes (1-1) et Monaco (2-3). Malheureusement pour lui, le trio Mendes-Congré-Hilton fait (très) bien son boulot.